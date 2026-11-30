11月最後一天到來，今（30）日是選後首個上班日，迎來氣溫回升的晴朗天氣，同時也是台股MSCI季度調整生效、市場資金聚焦的關鍵日！在政經局勢邁入新局面的時刻，命理專家小孟老師也公開了十二星座運勢。其中金牛座、巨蟹座與處女座無論在工作合作或投資紅利上都表現亮眼；反觀射手座運勢偏弱，在職場上要留心謹言慎行。快來看看你的開運色與貴人方位，為新的一週搶得先機！
牡羊座
工作：養成補充營養
感情：關懷溫暖心房
財運：得到貴人告知
牡羊幸運色：綠色
貴人：天蠍
小人：雙子
金牛座
工作：耐力佳好脾氣
感情：充滿愛之溫馨
財運：規劃賣房獲利
金牛幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：獅子
雙子座
工作：有利出差遠行
感情：相親大好日子
財運：注意手機密碼
雙子幸運色：紫色
貴人：牡羊
小人：雙魚
巨蟹座
工作：善合作不藏私
感情：體現關愛之心
財運：錢財不宜外露
巨蟹幸運色：亮紅色
貴人：射手
小人：水瓶
獅子座
工作：看懂公司需求
感情：順其自然強運
財運：新的投資消息
獅子幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：雙子
處女座
工作：減化工作流程
感情：有心動的感覺
財運：投資紅利增多
處女幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：天蠍
天秤座
工作：大家不可或缺
感情：進行新的任務
財運：被動型有配息
天秤幸運色：白色
貴人：水瓶
小人：魔羯
天蠍座
工作：貴人出面幫忙
感情：適合主動放電
財運：研究財務報表
天蠍幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：處女
射手座
工作：莫說太多玩笑
感情：耍性感添浪漫
財運：注意通膨問題
射手幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：射手
魔羯座
工作：做事理解他人
感情：充滿濃濃愛意
財運：注意利率變化
魔羯幸運色：卡其色
貴人：天秤
小人：巨蟹
水瓶座
工作：下班可吃大餐
感情：放鬆心情相處
財運：適合定期定額
水瓶幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：天秤
雙魚座
工作：掌控處理局面
感情：體現真愛溫馨
財運：儲蓄投資獲利
雙魚幸運色：綠色
貴人：處女
小人：牡羊
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：養成補充營養
感情：關懷溫暖心房
財運：得到貴人告知
牡羊幸運色：綠色
貴人：天蠍
小人：雙子
金牛座
工作：耐力佳好脾氣
感情：充滿愛之溫馨
財運：規劃賣房獲利
金牛幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：獅子
雙子座
工作：有利出差遠行
感情：相親大好日子
財運：注意手機密碼
雙子幸運色：紫色
貴人：牡羊
小人：雙魚
巨蟹座
工作：善合作不藏私
感情：體現關愛之心
財運：錢財不宜外露
巨蟹幸運色：亮紅色
貴人：射手
小人：水瓶
獅子座
工作：看懂公司需求
感情：順其自然強運
財運：新的投資消息
獅子幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：雙子
處女座
工作：減化工作流程
感情：有心動的感覺
財運：投資紅利增多
處女幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：天蠍
天秤座
工作：大家不可或缺
感情：進行新的任務
財運：被動型有配息
天秤幸運色：白色
貴人：水瓶
小人：魔羯
天蠍座
工作：貴人出面幫忙
感情：適合主動放電
財運：研究財務報表
天蠍幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：處女
射手座
工作：莫說太多玩笑
感情：耍性感添浪漫
財運：注意通膨問題
射手幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：射手
魔羯座
工作：做事理解他人
感情：充滿濃濃愛意
財運：注意利率變化
魔羯幸運色：卡其色
貴人：天秤
小人：巨蟹
水瓶座
工作：下班可吃大餐
感情：放鬆心情相處
財運：適合定期定額
水瓶幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：天秤
雙魚座
工作：掌控處理局面
感情：體現真愛溫馨
財運：儲蓄投資獲利
雙魚幸運色：綠色
貴人：處女
小人：牡羊
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。