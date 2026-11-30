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11月最後一天到來，今（30）日是選後首個上班日，迎來氣溫回升的晴朗天氣，同時也是台股MSCI季度調整生效、市場資金聚焦的關鍵日！在政經局勢邁入新局面的時刻，命理專家小孟老師也公開了十二星座運勢。其中金牛座、巨蟹座與處女座無論在工作合作或投資紅利上都表現亮眼；反觀射手座運勢偏弱，在職場上要留心謹言慎行。快來看看你的開運色與貴人方位，為新的一週搶得先機！牡羊座工作：養成補充營養感情：關懷溫暖心房財運：得到貴人告知牡羊幸運色：綠色貴人：天蠍小人：雙子金牛座工作：耐力佳好脾氣感情：充滿愛之溫馨財運：規劃賣房獲利金牛幸運色：粉紅色貴人：巨蟹小人：獅子雙子座工作：有利出差遠行感情：相親大好日子財運：注意手機密碼雙子幸運色：紫色貴人：牡羊小人：雙魚巨蟹座工作：善合作不藏私感情：體現關愛之心財運：錢財不宜外露巨蟹幸運色：亮紅色貴人：射手小人：水瓶獅子座工作：看懂公司需求感情：順其自然強運財運：新的投資消息獅子幸運色：灰色貴人：天蠍小人：雙子處女座工作：減化工作流程感情：有心動的感覺財運：投資紅利增多處女幸運色：淡藍色貴人：魔羯小人：天蠍天秤座工作：大家不可或缺感情：進行新的任務財運：被動型有配息天秤幸運色：白色貴人：水瓶小人：魔羯天蠍座工作：貴人出面幫忙感情：適合主動放電財運：研究財務報表天蠍幸運色：粉紅色貴人：金牛小人：處女射手座工作：莫說太多玩笑感情：耍性感添浪漫財運：注意通膨問題射手幸運色：綠色貴人：雙子小人：射手魔羯座工作：做事理解他人感情：充滿濃濃愛意財運：注意利率變化魔羯幸運色：卡其色貴人：天秤小人：巨蟹水瓶座工作：下班可吃大餐感情：放鬆心情相處財運：適合定期定額水瓶幸運色：黃色貴人：雙魚小人：天秤雙魚座工作：掌控處理局面感情：體現真愛溫馨財運：儲蓄投資獲利雙魚幸運色：綠色貴人：處女小人：牡羊