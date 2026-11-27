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台中市長候選人何欣純今(27)日上午在競選總部主委蔡其昌陪同下，展開選前「海線黃金走廊」車隊掃街，自市區與海線交會的烏日出發，沿台1線縱貫公路一路向北，串聯大肚、龍井、梧棲、沙鹿、清水、大甲、大安及外埔等海線生活圈向鄉親請託。出發前兩人比出愛心相互打氣，何欣純表示，將秉持棒球運動家的拚勁奮戰到最後一刻，懇請市民全力支持1號何欣純，共同迎向台中改變的開始。談及選前心情，何欣純形容宛如聯考後等待放榜，難免緊張但仍提醒自己保持平常心，相信台中市民會做出最有智慧的選擇。她坦言，近期行程緊湊、聲音略顯沙啞，但看到越來越多「小欣肝」與「追欣族」相挺，讓她信心倍增。她感謝支持者一路同行，強調這份力量將化為她建設大台中的動力。蔡其昌表示，選前最後一天一定要留給何欣純，陪她再繞台中一圈向鄉親誠懇請託。他指出，何欣純早已走遍台中無數大街小巷，仍堅持親自傾聽民意，展現對這座城市純粹的熱愛；即使身軀疲憊，精神與鬥志依然滿分，具備勝任台中市長的特質，呼籲市民力挺何欣純，迎向「欣台中」。何欣純也公布後續行程，今日下午將與蔡其昌自后里聯合競選總部出發，接續進行后里、豐原、潭子及北屯車隊掃街；晚間6時30分則於圓滿戶外劇場舉行「迎向欣台中」選前之夜，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰與「台中隊」將到場助陣，並安排何欣穗、小龜詹正筠、九天民俗技藝團及拍謝少年輪番演出，現場也將限時限量免費發送「台中桂綸鎂」系列最終版小卡。