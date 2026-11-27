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民進黨台北市長候選人沈伯洋原定今（27日）晚舉辦選前「市民之夜」，卻因舞台搭設及交通管制引發民怨，於25日深夜緊急宣布取消實體造勢活動，並連夜拆除舞台；儘管台北市長蔣萬安表態願意禮讓市府路權，但沈陣營認為時間已來不及，最終未能促成活動。對此，作家趙曉慧觀察蔣萬安近期的臉色，直言「他真的扛不住了」，從全台母雞共主，淪落為國民黨慘敗的最大戰犯。趙曉慧表示，這幾天，蔣萬安回答記者的提問，基本上就是「一切都依照相關的規定」、「我們還在評估中」，一臉憔悴、眼神茫然，除了沒睡飽，難掩心事重重的心力交瘁。外部有「洋流」席捲台北與全台灣，內部有國民黨的分裂，自己掃街時感受到民眾的冷眼旁觀，地方樁腳與動員系統的當機，彷彿這個世界都在跟他作對，諸事不順。「一場選戰打下來，才短短半年，他就從國民黨全台選情都要靠他罩的母雞共主，淪落為國民黨慘敗的最大戰犯。」趙曉慧直言，這輩子順遂慣了、被長輩寵壞了、被旁人抬轎習慣了，當奶嘴被拔掉後，他完全不知道怎麼面對逆境，完全沒有能力帶領他的陣營反敗為勝。趙曉慧提到，流年犯太歲，這根本不是問題，每一個人的從政之路本來就是充滿荊棘，「只要你走正道，荊棘也就成了台階，只會成就你，讓你越爬越高」，但誰叫他心術不正，自私自利，走奧步，使賤招，包藏禍心，一直在造孽，結果路越走越窄，一步步走向眾叛親離的死巷。「反觀沈伯洋，一塊金子即使承受千錘百鍊，依舊堅毅不改其志，始終如一，表裡如一。」趙曉慧指出，有道是「真金不怕火煉」，只會越磨越亮，大放異彩，配得上坐C位。 上天是公平的，該還的公道自然會有，該算帳的一定賴不掉，只是時間早晚的問題而已。以上，講完了。