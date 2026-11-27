我是廣告 請繼續往下閱讀

項目 Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄詳細資訊 預定開幕日期 2027年3月4日 商場地址 高雄市鳳山區自由路389號（緊鄰衛武營、高雄市議會） 建築規模 地下2樓、地上7樓（RC構造） 面積規模 基地約1.3萬坪（約43,000平方公尺）、總樓地板面積約6.2萬坪（約206,000平方公尺）、店舖面積約2.1萬坪 進駐店舖數 約 263 間品牌店舖 停車空間 汽車約 1,900 席、機車約 2,500 席 大眾運輸 緊鄰高雄捷運橘線「鳳山西站」，未來可轉乘興建中的捷運黃線衛武營站

▲高雄LaLaport規劃地下2樓至地上7樓，館內採大挑空自然採光與木質格柵設計，營造舒適逛街空間。（圖／三井不動產提供）

▲韓國沉浸式藝術美術館「ARTE MUSEUM」台灣首館進駐高雄LaLaport，將展出結合高雄在地文化作品。（圖／三井不動產提供）

▲日本「CAPCOM」卡普空官方直營店首度插旗南台灣進駐高雄LaLaport，店口設有珍珠奶茶造型公仔。（圖／三井不動產提供）

▲名古屋排隊名店「拉麵荒畑」首次登台進駐高雄LaLaport，主打現打手打平打麵與濃郁雞湯醬油湯底。（圖／三井不動產提供）

▲台南國華街排隊名店「炸雞洋行」進駐高雄LaLaport美食街，主打低溫高壓氣壓鍋鎖住多汁肉味。（圖／三井不動產提供）

▲高雄LaLaport緊鄰捷運橘線鳳山西站出口1及衛武營，未來可轉乘捷運黃線，開車族亦可由國道1號銜接前往。（圖／三井不動產提供）

台規模最大「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄」開幕時間正式出爐！三井不動產宣布將於2027年3月4日盛大開幕，商場位於高雄鳳山自由路、緊鄰捷運鳳山西站，總樓地板面積達6.2萬坪並引進約263間品牌。《NOWNEWS今日新聞》整理開幕亮點、必逛品牌與交通攻略一次看。台灣三井不動產今（27）日正式公布，南台灣首座區域型購物中心「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄」預定於2027年3月4日盛大開幕。該案是三井不動產繼台中、台北南港之後，在台開出的第3座 LaLaport，不僅基地面積與總樓地板面積皆居全台之冠，更結合鄰近衛武營的藝文能量，打造「New Nexus of Kaohsiung」一站式生活新地標。除了商場開發外，三井不動產在高雄同步推進住宅布局，包括位於鳳山議會路（國泰重劃區）及前鎮一心一路的2處住宅開發案，均預計於2030年完工。「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄」集結約263間店舖，涵蓋台灣初展店、高雄獨家、南台灣最大旗艦規模以及日韓人氣選物，以下按業態整理首波公開重點品牌清單：：日本國民機能服飾品牌首度跨足海外，全球首間海外門市落腳高雄。：韓國頂尖團隊 d'strict 打造的全沉浸式媒體藝術美術館首次登台，除了經典作品外，更推出融合高雄在地文化與歷史的限定展演及開放式藝術空間。：日本官方授權常設店，高雄獨家進駐。：斥資數千萬元打造近700坪「日和館」，集結百萬球池、恐龍沙池與彈跳星球等近百項親子體驗。：首次在南台灣導入「UNIQLO FLOWER」與「UTme!」客製化服務，並打造全台首座商業設施大型立體 LED 燈箱 LOGO。：台灣第2家海外直營店、南台灣首間據點，集結《魔物獵人》、《惡靈古堡》等周邊並推高雄限定商品。：韓國無性別潮牌 NOMANUAL、日本選物 FREAK'S STORE、日系居家服 GELATO PIQUE、URBAN RESEARCH、BEAMS、niko and ...、LOWRYS FARM（高雄首家男／女／童裝全系列門市）、COMCOCA、GLOBAL WORK、NIKE RISE、adidas、New Balance、salomon。：日系超市 LOPIA、淳久堂書店、HANDS 台隆手創館、NINTENDO、橡子共和國、SANRIO gift gate、GASHAPON（萬代扭蛋）、MUJI 無印良品、DECO HOME、DAISO 大創、特力屋、HOLA、台灣香氛品牌 檜山坊。：日本連鎖童裝 西松屋、MARKEY'S、petit main、TOYSRUS 玩具反斗城。全館餐飲陣容同樣話題十足，不僅引進 5 家首度登台的日本話題餐飲，更有多家指標名店首度跨出北台灣或開出高雄首店：：日本栃木縣那須30年人氣起司甜點專賣店。：名古屋人氣排隊拉麵，主打店內現打手打平打麵與濃郁雞湯醬油湯底。：神戶職人打造的100%黑毛和牛漢堡排與極上牛舌專門店。：日本深耕逾40年的鐵板漢堡排與牛排專門店。：日本 Anique 策劃的動漫遊戲 IP 體驗型咖啡館，主打特色炸麵包與限定主題餐飲。：首度跨過濁水溪的北部指標義式餐廳 SNAIL 蝸牛、獲「500盤」推薦的加州料理 SALT&STONE、新加坡半世紀名店 Chatterbox Café、日系夏威夷風餐廳 La Ohana、日本創作蛋包飯 ポムの樹 蘋果樹、日本摩登韓食 美菜莉、乾杯集團旗下 牛舌佑介、日本貓咪咖啡廳 CAT CAFE MOCHA、生甜甜圈 TRUFFLE DONUT、漢來海港 Premium、漢來上海湯包、黑毛屋、Suage 北海道湯咖哩（推高雄限定湯底）、伊勢路勝勢日式豬排、京都勝牛、合點壽司、MO-MO-PARADISE、NARA Thai Cuisine。：台南國華街名店 炸雞洋行、茶嶋咖哩 CHADAU CURRY、Pepper Lunch Express 胡椒廚房、鄧師傅功夫菜、宮武讚岐烏龍麵、雲林伴手禮 土庫驛可可莊園、31冰淇淋、beard papa's、得正、麻古茶坊、CoCo都可。商場地址位於高雄市鳳山區自由路389號（國泰重劃區內），緊鄰衛武營國家藝術文化中心與高雄市議會，周邊5公里內涵蓋逾百萬人口商圈：：搭乘高雄捷運橘線至「鳳山西站（高雄市議會）」，出站步行即可抵達；未來捷運黃線完工通車後，可於鄰近的黃線衛武營站與橘線轉乘，具備雙捷運轉乘優勢。：館內規劃約 1,900 個汽車停車位與 2,500 個機車停車位，開車族可經國道1號下中正交流道或瑞隆東路匝道銜接前往。三井不動產宣布將於2027年3月4日盛大開幕，地點在高雄市鳳山區自由路389號。總樓地板面積約6.2萬坪、引進約263間店舖，規模超越台中與南港館，為全台最大LaLaport。搭乘高雄捷運橘線至「鳳山西站（高雄市議會）」下車步行即可抵達。