我是廣告 請繼續往下閱讀

▲麗星郵輪「探索星號」將於2027年回歸高雄港，推出高雄港出發限定航次。（圖／記者陳美嘉攝，2026.11.27）

▲此次旅展三大指標旅行社齊聚，五福旅遊推出多項旅展限定優惠。（圖／記者陳美嘉攝，2026.11.27）

▲H2O 水京棧國際酒店推出旅展限定「平日豪華房一泊一食雙張套組」等優惠。（圖／記者陳美嘉攝，2026.11.27）

年底壓軸旅遊盛會「2026 KSTF 高雄國際冬季旅展」今(27)日至11 月30 日在高雄展覽館登場。本屆集結五福旅遊、東南旅遊、可樂旅遊三大指標旅行社，以及國泰航空、香檳旅遊｜上品旅行社、捷利旅行社－麗星郵輪等近 25家旅行社、航空公司及旅遊相關業者，聯手推出年度壓軸優惠。展區涵蓋「指標旅行社＆航空公司」、「星級飯店餐券＆住宿券」、「日本觀光主題館」、「台灣溫泉飯店＆親子樂園」及「海外留遊學主題館」，從國內住宿、海外旅遊到2027年早鳥行程，一次滿足民眾多元旅遊需求。郵輪旅遊方面，麗星郵輪「探索星號」將於2027年回歸高雄港，推出高雄港出發限定航次，包括香港快閃遊 3 日、日本石垣島 3 日及那霸、石垣島 5 日，旅展限定優惠每房減 20,000 元，第 3、4 人最低 7,590 元起，讓南台灣民眾免去北上搭乘郵輪的交通奔波，從高雄港輕鬆展開海上度假之旅。此次旅展三大指標旅行社齊聚，其中，五福旅遊推出多項旅展限定優惠，日本、韓國指定行程第2人最高減 5,000 元、歐洲第2人最高減 12,000 元、美加及紐澳指定行程雙人最高減 15,000 元、自由行第 2 人最高減 3,000 元。東南旅遊主打日本指定行程 19,900 元起、長程旅遊最高省 20,000 元、韓國及金門限量買一送。可樂旅遊以高雄出發及春節預購優惠為雙主軸，推出日本、韓國、越南及土耳其等精選行程。包含「釜山慶南限定 GO 5 日」、「快閃九州 4 日」、「北越超值選 5 日」等；春節旅遊方面，可樂旅遊則推出「吉羊賀歲－日本 5 日」、「吉羊賀歲－土耳其 10 日」等。香檳旅遊｜上品旅行社以高雄出發為主軸，推出日本、韓國、越南、馬來西亞及泰國等精選行程，並規劃主題高爾夫假期及高雄港出發郵輪行程，海外旅遊最高省 20,000 元。星級飯店、特色旅宿及主題樂園攜手推出住宿、餐食等展場限定優惠，最低 26 折起；日本觀光主題館特別邀請香川縣、山形縣、新潟縣三条市及 2027 日本國際園藝博覽會GREEN×EXPO 至旅展現場推廣。其中，H2O 水京棧國際酒店推出旅展限定「平日豪華房一泊一食雙張套組」，雙人客房含兩客早餐，兩張住宿券優惠價 9,000 元，平均每張 4,500 元，提供民眾五星級城市度假的住宿選擇。