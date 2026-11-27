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▲怡琪穿上純黑婚紗，下半身開高衩直逼大腿根，她擺出妖嬈姿態和魅惑神情，相當勾魂。（圖／怡琪臉書）

▲怡琪換上低胸亮片魚尾禮服，圓弧上圍、深邃事業線大方見客，性感指數破表。（圖／怡琪臉書）

中信兄弟啦啦隊PS女孩怡琪擁有身高170公分修長比例，以及清秀又甜美的五官，被球迷暱稱「小王淨」，她22日突然在粉專發文宣布已經和圈外男友結婚，近日更釋出一系列先前拍好的婚紗照，風格走性感路線，怡琪難得放送事業線和一雙美腿，十分賞心悅目，連隊友峮峮都大呼：「漂亮到不行！」曝光的婚紗照中，怡琪共換上3套禮服，一套是細肩帶純黑婚紗，不僅露出鎖骨、手臂線條，下半身還開高衩直逼大腿根，怡琪擺出妖嬈姿態和魅惑神情，相當勾魂，另一套為低胸亮片魚尾禮服，怡琪的圓弧上圍、深邃事業線大方見客，性感指數破表，最後一套則是嫩粉色抹胸禮服，散發繽紛的少女心。怡琪表示，由於自己拍過很多次婚紗照，整個拍攝團隊也都是非常熟悉的組合，所以除了老公說很緊張以外，大家都邊拍邊玩，隊友短今留言「每個系列都愛死！有夠漂亮的」，粉絲看到成品驚豔不已，「還想看更多」、「郎才女貌，拍得超美」、「感覺到真的很幸福！」日前，怡琪無預警發文捎來大喜訊，透露與圈外人舉辦完一場浪漫婚禮，當天由PS女孩隊友短今、汶汶、小迪與維尼擔任伴娘，而新郎倌則長得高大帥氣，怡琪表示，老公目前從事教職、正在攻讀博士，同時也有自行創業，針對外界猜測是否先有後婚，怡琪親自發文表示絕對沒有懷孕，更幽默說婚宴當天其實正好遇到生理期，自己是「帶著姨媽穿婚紗」。