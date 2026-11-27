我是廣告 請繼續往下閱讀

黃仁勳回輝達沒穿皮衣！戰袍改換上Dior「11萬棉質夾克」

▲黃仁勳過去近20年習慣穿著標誌性的黑色皮衣，營造出自信又強勢的形象。（圖／翻攝自輝達IG）

為什麼黃仁勳改穿夾克？時尚達人揭背後用意：更低調了

黃仁勳可能是透過服裝材質的轉變，讓外界對他的形象有不同感受。他指出，皮革通常給人保護、叛逆的印象，相較之下，棉質布料更貼近日常生活，也顯得親切。

▲黃仁勳回到位於美國加州聖塔克拉拉的輝達總部後，改穿上深藍色棉質夾克，整體氣質更加低調。（圖／翻攝自輝達X）

輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳遭踢爆多段婚外情，一度辭去執行長一職，但在辭職不到兩周後於11月23日戲劇性復職，不過黃仁勳重返輝達總部後，並沒有穿上招牌黑色皮衣，改換上迪奧（Dior）要價3300美元（約新台幣10.8萬元）的棉質夾克。根據《Esquire》雜誌精品總監戴維斯、西敏寺大學男裝檔案館主任葛洛夫斯分析，黃仁勳換裝背後別有用意，可能是想藉由服裝傳達悔意、柔化強勢形象。根據《衛報》報導，黃仁勳過去近20年習慣穿著標誌性的黑色皮衣，確實營造出自信形象，但這次重回輝達後，捨棄招牌皮衣，意外改穿深藍色棉質夾克，其相較於皮衣更低調許多，不只降低強勢形象，更表達出謙遜的姿態。據了解，黃仁勳身上的棉質外套出自於精品大牌迪奧（Dior），以深藍色海軍藍棉質Gabardine斜紋布料設計，並採用襯衫式翻領、雙向拉鍊及羅紋下襬設計，一件要價3300美元（約新台幣10.8萬元）。黃仁勳換上夾克造型，不少時尚達人與專家認為，棉質布料與沉穩色調更有「柔化形象」、「表達悔意」及貼近日常、回到工作狀態的意味。像是《Esquire》雜誌精品總監戴維斯（Johnny Davis）表示，認為黃仁勳需一件能「傳達一定程度悔意」的服裝，而黑色皮衣所呈現的形象，並不適合在慶祝勝利的場合穿著。西敏寺大學（University of Westminster）男裝檔案館主任葛洛夫斯（Andrew Groves）分析，即使民眾尚未注意到這件夾克出自迪奧（Dior），也能先從服裝材質感受到黃仁勳形象上的變化。