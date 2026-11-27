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台灣九合一大選明（28）日登場，台北市長之戰成了國際媒體眼中這場地方選舉的「主秀」。就在投票前夕，英國主要電視台第四頻道（Channel 4）播出一段超過7分鐘的專題報導，鏡頭跟著民進黨台北市長候選人沈伯洋走進造勢現場、競選總部休息室和民防課程，還拍到一名疑似在競選活動外圍盯梢的黑衣男子。這支報導的切入點，正好反映英國媒體看待這場選舉的方式：表面上是一場市長選舉，背後卻是台灣民主和北京壓力之間的拉扯。第四頻道在報導中形容，選舉在台灣本來就是盛事，但即使用台灣選戰的標準來看，沈伯洋掀起的「洋流」聲勢也非常驚人。造勢現場，支持者帶著手繪看板、LED燈，甚至戴著船形帽前來，受訪民眾形容他「是天才」，是「政壇非常獨特的人物」。報導也拍到沈伯洋在台上唱歌，旁白說，他也許不是流行歌星，卻是民進黨30多年來拿下台北市長最大的希望。台北市從1994年開放市長直選以來，只出過兩位非國民黨籍市長，第一位就是1994年當選的民進黨籍陳水扁。鏡頭還帶進沈伯洋競選總部的休息室，裡面擺滿動漫海報和公仔，報導形容他「有時不像教授，反而像學生」。沈伯洋自稱熱愛動漫和棒球，但報導指出，他真正的熱情，是對抗中國影響台灣的企圖。報導最吸睛的畫面，是一名黑衣男子。據沈伯洋團隊表示，這名男子不時出現在他的競選活動上，懷疑是中國雇來監視他的人。第四頻道的鏡頭拍到男子在沈伯洋現身的地點附近，隔著馬路觀察，不時低頭操作手機，報導已將他的臉部模糊處理。這並非空穴來風。報導提到，沈伯洋已經被中國警方立案調查，在台灣境內也面臨恐嚇；台灣檢方上個月起訴4名徵信業者，指控他們受兩名香港人指使，在沈伯洋住家對面的一輛機車上裝設隱藏式攝影機，監控他的行蹤。報導也描述，沈伯洋掃街拜票時必須站在防彈玻璃後方，到海外有大批中國人社群的國家時，有時還得穿上防彈背心。第四頻道也回顧了沈伯洋的從政之路：他從政前創辦監測中國網路滲透的台灣民主實驗室，之後又成立民防組織「黑熊學院」，2024年當選立委。報導拍攝了黑熊學院的止血帶課程，並指出這個被北京列為「台獨分裂組織」的機構，已經訓練超過10萬人。學員受訪時說，這些課程很重要，「因為我們要備而不戰」。報導點出，北京看得很清楚：這位主張抵禦中國滲透的年輕政治人物正在累積龐大的支持群眾，即使他的競選主軸只放在市政議題上。沈伯洋在專訪中也坦言，自己研究認知作戰，可能讓中國非常不滿，「因為我是已經被他們制裁、又可能當上台北市長的人」。他強調，中國不是這次市長選舉的焦點，「但對我而言，我絕不會改變批評中國的態度和立場，因為我有責任警告台灣民眾，我們面對什麼樣的風險。」第四頻道並不是唯一把鏡頭對準台灣的英國媒體。英國廣播公司（BBC）的事實查核單位BBC Verify，選前也揭露一個和中國有關的網路，利用AI假影片抹黑台灣候選人，被點名的對象就包括沈伯洋。BBC另一篇報導則牽動新北市長選情，台灣民眾黨11月初據此要求民進黨新北市長候選人蘇巧慧的家人出面說明。整體來看，英國主流媒體關注台灣選舉的角度相當一致：比起市政政見，他們更在意中國的影子。英國《經濟學人》曾把台灣稱為「地球上最危險的地方」，這個標籤至今仍是西方媒體報導台灣的底色。在這個框架下，一位被北京制裁、創辦民防組織的候選人參選首都市長，自然成了最有故事性的題材。不過，英媒鏡頭下的「洋流」，只是這場選戰的一半。台北長期被視為國民黨的票倉，現任市長蔣萬安2022年上任，被視為國民黨的明日之星，也是外界眼中未來角逐大位的人選之一。據《台北時報》報導，兩位候選人這次的選戰主軸，都放在都市更新等市政議題上。沈伯洋本人也多次強調，他的選戰不以中國為焦點，因為他是選市長、不是選總統，能吸引支持的是民生議題。這和國際媒體高度聚焦兩岸的視角，形成有趣的對照。對外媒而言，台北市長之戰是觀察台灣民主韌性、以及北京影響力的窗口；對台北市民而言，這終究是一場關於市政、交通和生活的選擇。明天開票之後，答案就會揭曉。