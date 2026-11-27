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日本職棒（NPB）球星近年在美國職棒大聯盟（MLB）自由市場掀起一波波天價搶人大戰，反觀韓國球員卻在最高殿堂節節敗退，日韓棒壇的巨大落差讓韓國媒體《朝鮮日報》以〈對日本球員大方掏錢⋯MLB韓日差距進一步擴大〉為題發表文章，痛心檢視韓國旅美軍團的萎縮現況，直言如今在美職賽場上，韓國野手除了舊金山巨人的李政厚之外幾乎「連先發都站不穩」，投手群更已徹底絕跡。報導指出，目前效力於大聯盟的日本球員高達15人，而韓國卻僅剩4人。隨著今年休賽季佐藤輝明與平良海馬再度透過入札制度成功登陸美職，明年雙方的差距勢必進一步拉大。就在本週，阪神虎看板重砲佐藤輝明與芝加哥小熊簽下6年1.2億美元的合約，西武獅王牌終結者平良海馬也與多倫多藍鳥簽下5年8000萬美元的巨約，大聯盟球團僅僅一週就為兩名日職球星豪擲2億美元（約合新台幣65.93億元），且美國球界普遍認為「這筆投資完全物超所值」。韓媒感嘆，大聯盟球團之所以願意對日本球員大開支票，正是因為日職出身的選手展現了極高的即戰力保證。即便不是大谷翔平這種百年一遇的超級巨星，只要在日職證明身手的球員赴美後幾乎都能迅速站穩腳跟，包含道奇王牌山本由伸、小熊左投今永昇太皆已成為球隊的投手輪值支柱，旅美首年的強打村上宗隆也在芝加哥白襪扛起中心打線。對比日本大軍在美職呼風喚雨，韓國球員的處境卻顯得格外凄涼。《朝鮮日報》直言，目前大聯盟野手中，韓籍球員除了李政厚站穩主力的地位外，無論是轉戰底特律老虎的金河成、洛杉磯道奇的金慧成，或是聖地牙哥教士的宋成文，在各自球隊中連爭取固定先發位置都相當吃力。《朝鮮日報》指出，更讓韓國棒球界焦慮的是投手戰力的大斷層。過去韓國曾有朴贊浩、吳昇桓與柳賢振等名將在大聯盟發光發熱，但如今現役大聯盟名單中竟然找不到任何一名韓國投手。此外，今年休賽季申請入札挑戰美職的韓華鷹重砲盧施煥至今尚未獲得合約青睞，具滋昱、元兌仁等球星的旅外動向也充滿變數，讓韓媒忍不住哀嘆：「明年恐怕連期待一名新的韓國大聯盟球員誕生都很困難。」