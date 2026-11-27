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2026九合一選舉即將登場，民進黨台北市長候選人沈伯洋原定今（27日）晚舉辦「市民之夜」，卻因舞台搭設及周邊交通管制引發爭議，緊急宣布取消實體造勢，改以線上直播方式舉行，昨晚更與前總統蔡英文合體直播，並公布替代方案。不過，作家「漂浪島嶼」狠批，若採取遍地開花的集會模式，一旦衝突失控，變成城市亂象恐嚴重影響選情，屆時誰要背負責任？漂浪島嶼表示，沈伯洋最新直播說明，選前之夜不在特定地點舉辦，改為線上直播，但是會把一起看直播的地方標出來，大家可以揪團一起過去看直播，同時前往現場交流。將集中式選前之夜，改為分散式揪團聚集，算是一種折衷動員集結方式，但是延伸出來就是交通與治安問題。「因為洋流人潮眾多，一旦公告揪團看直播地點，應該是擠滿人群。」漂浪島嶼提到，如果是室內場所，洋流匯聚較無問題；如果是路旁、公園等室外空間，一旦溢散到馬路，可能影響交通，同時現場萬一缺乏控場指揮人員，可能爆發群眾衝突等治安問題。漂浪島嶼認為，線上直播加入分散地點揪團看直播，一旦前往公共場所，變成需要更多警力，前往不同現場，協助維持交通與治安，「對於警力只是增加負擔，不是減少」，所以是否需要事先申請群眾集會，請求支援警力，都需要考慮。漂浪島嶼質疑，更重要是，選情萬分緊繃，立場高度對立，集中式選前之夜，較能集合群眾，展現人潮力量，結束後平和散場，一旦採取遍地開花的集會模式，一旦衝突，一旦失控，變成城市亂象，可能就嚴重影響選情，到時誰要背負責任？