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「2026 KSTF 高雄國際冬季旅展」今（27）日起至30日於高雄展覽館登場。看好南台灣郵輪旅遊市場潛力，麗星郵輪「探索星號」推出2027年唯一高雄出發航次，並由捷利旅行社於旅展現場祭出「旅展限定三大優惠」及現場成交大禮包。適逢寒假與春節前後檔期，業者主打搭郵輪免舟車勞頓，全家大小吃喝玩樂一次搞定，讓南台灣旅客以高CP值輕鬆度假，開啟海上假期。本次公布的2027年高雄出發航次橫跨1月底至2月初寒假與年節前夕，規劃3天2晚至5天4晚不等的豐富路線，包含1/25–1/27 香港海上遊（3天2晚）、1/27–1/31 公海＋那霸＋石垣島全覽（5天4晚）、1/31–2/2 石垣島海上遊（3天2晚）以及2/2–2/4 石垣島海上遊（3天2晚）。捷利旅行社董事長吳盈良表示，郵輪旅遊的核心魅力在於船上本身就是一座完整的度假村，目的地只是航程中的一站；尤其寒假接近年關，全家若想聚餐或出遊，登上郵輪吃喝玩樂全包辦，不僅省去過年餐廳訂位與聚餐開銷，也能讓長輩、小孩與年輕族群各取所需、一起出遊。談及價格門檻，吳盈良指出，以3天2晚行程為例，最低3、4人同行平均每人每晚約3,795元起，兩晚約7,590元起即可成行；大人最便宜方案則約11.990元起。向來擁有「舌尖上的郵輪」美譽的麗星郵輪「探索星號」，餐飲設計相當貼近亞洲與台灣旅客胃口。船上集結多間免費與特色付費餐廳。除了美食饗宴，船上也規劃「船中船」概念的皇宮套房尊榮空間，以及適合全齡同樂的設施與活動。為回饋高雄鄉親，捷利旅行社於高雄冬季旅展期間推出多項限時好康。優惠一，艙房現折：內側、海景、露台艙房每人現折 1萬元。優惠二，皇宮升等禮遇：皇宮套房每人現折 2萬元。優惠三，同房第四人0元：僅限內側、海景、露台艙房適用，享同房第四人船票 0元 優惠。此外，還有現場成交大禮包：旅展現場下訂即贈「麗星郵輪托特包」及「海陸Wi-Fi」（每房一組），數量有限、送完為止。