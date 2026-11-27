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台灣發票對獎功能賺翻！日本人逛全家中獎：再來台灣順便領獎

剛好對到最新一期開出的特獎第三組「76740352」的末三碼，可以領得獎金200元。

▲一位日本民眾來台灣逛全家時拿到電子發票，幸運中獎200元，決定二度來台引起熱烈討論。（圖/X）

台灣發票設計起源曝光！能對獎不是在送錢

原本政府難以「準確掌握商家實際銷售情況」，不能夠判斷商家申報營業額是否正確，後來才修法在1951年元旦開始實施。

防止商家虛報營業金額逃漏稅，也能保障消費者跟店家留有「購買憑證」。

▲統一發票的設計起源是為了要準確掌握商家實際銷售情況，防止商家虛報營業額、逃漏稅等情況。（圖/記者張嘉哲攝）

外國人不知道台灣發票能對獎太可惜！領取獎金規則一次看

累計93期已經開出1302張符合資格的千萬元特別獎中獎發票，實際有986張兌領成功，這些沒領到的張數，也很可能是有部分外國人中大獎卻不自知呢！

要領獎的話要記得準備外國護照或出入境許可證的正本，以及中獎發票正本