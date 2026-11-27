統一發票每個奇數月25日都會開出最新一期的中獎發票號碼，是台灣非常特有的文化，很多外國人買完東西收到發票後也不知道這有何用途，然而近日一位日本人搞懂台灣發票可以對獎之後，拿出自己在台灣期間逛全家的發票來對，沒想到竟然中了200元，讓他決定再度二訪台灣遊玩順便領錢，在社群上引爆討論，不少台灣人都表示：「台灣發票促進觀光，大推！」、「真的沒想到台灣發票還有這功能耶，太神了吧！」
台灣發票對獎功能賺翻！日本人逛全家中獎：再來台灣順便領獎
有一位日本網友在社群平台「X」貼文指出「去台灣玩的發票中獎了.....所以又要去台灣了，雖然只有不到1000日圓」只見貼出的照片中，該日本網友是在今年9月、10月來台灣遊玩時，去逛全家便利商店拿到一張電子發票，上面號碼為「63972352」，剛好對到最新一期開出的特獎第三組「76740352」的末三碼，可以領得獎金200元。
貼文曝光後，立刻在社群瘋傳，不少網友都表示「現在是全世界的人都在對台灣發票嗎？然後只有台灣人沒在中」、「我嚴重懷疑，很多大獎被外國人對中，但他們不知道自己中獎沒來領」、「為了一張發票再來一次台灣，真的賺翻了」、「他消費了230，中了200元，然後為此飛來台灣，兌獎只是順便而已吧哈哈哈」、「POV：當外國人找理由想再來台灣」、「昨天滑到一個韓國人中了$6500的台幣，感覺就還會再來台灣，順便領錢」。
台灣發票設計起源曝光！能對獎不是在送錢
事實上，台灣是最早推動「發票可以對獎」制度的國家之一，許多國家並沒有這種發票給獎的規則，根據財政部「財政史料陳列室」記載，台灣統一發票的給獎制度最早追溯到1950年，原本政府難以「準確掌握商家實際銷售情況」，不能夠判斷商家申報營業額是否正確，後來才修法在1951年元旦開始實施。
這套辦法把消費者一起考量進去，鼓勵民眾拿取發票可以對獎，交易也能夠留下查核紀錄，防止商家虛報營業金額逃漏稅，也能保障消費者跟店家留有「購買憑證」。結果成效非常之好，1951年年度營業稅收高達5100萬以上，相較前一年竟然大幅度增加2900萬元，增加約75%，也奠定了往後發票給獎制度至今，稅收規模也明顯逐年成長。
外國人不知道台灣發票能對獎太可惜！領取獎金規則一次看
許多外國人來台灣消費時，常常拿到發票卻不知道有這個「隱藏對獎機制」，以為可能跟自己國家一樣只是普通的收據，有些人就隨意丟棄，可能自己中獎也不自知。財政部過去統計，從2011年起至今年5月、6月期，累計93期已經開出1302張符合資格的千萬元特別獎中獎發票，實際有986張兌領成功，這些沒領到的張數，也很可能是有部分外國人中大獎卻不自知呢！
而如果你身邊有外國朋友的話，記得提醒他們發票要好好留存，等到奇數月25日拿出來對獎，要領獎的話要記得準備外國護照或出入境許可證的正本，以及中獎發票正本，小額可以到超市、超商直接換獎金；高額獎金則是到代發獎金的金融機構去領獎哦！只是還要再來台灣領獎，如果真的剛好有要再來台灣，多領錢也不虧！
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有一位日本網友在社群平台「X」貼文指出「去台灣玩的發票中獎了.....所以又要去台灣了，雖然只有不到1000日圓」只見貼出的照片中，該日本網友是在今年9月、10月來台灣遊玩時，去逛全家便利商店拿到一張電子發票，上面號碼為「63972352」，剛好對到最新一期開出的特獎第三組「76740352」的末三碼，可以領得獎金200元。
台灣發票設計起源曝光！能對獎不是在送錢
事實上，台灣是最早推動「發票可以對獎」制度的國家之一，許多國家並沒有這種發票給獎的規則，根據財政部「財政史料陳列室」記載，台灣統一發票的給獎制度最早追溯到1950年，原本政府難以「準確掌握商家實際銷售情況」，不能夠判斷商家申報營業額是否正確，後來才修法在1951年元旦開始實施。
這套辦法把消費者一起考量進去，鼓勵民眾拿取發票可以對獎，交易也能夠留下查核紀錄，防止商家虛報營業金額逃漏稅，也能保障消費者跟店家留有「購買憑證」。結果成效非常之好，1951年年度營業稅收高達5100萬以上，相較前一年竟然大幅度增加2900萬元，增加約75%，也奠定了往後發票給獎制度至今，稅收規模也明顯逐年成長。
許多外國人來台灣消費時，常常拿到發票卻不知道有這個「隱藏對獎機制」，以為可能跟自己國家一樣只是普通的收據，有些人就隨意丟棄，可能自己中獎也不自知。財政部過去統計，從2011年起至今年5月、6月期，累計93期已經開出1302張符合資格的千萬元特別獎中獎發票，實際有986張兌領成功，這些沒領到的張數，也很可能是有部分外國人中大獎卻不自知呢！
而如果你身邊有外國朋友的話，記得提醒他們發票要好好留存，等到奇數月25日拿出來對獎，要領獎的話要記得準備外國護照或出入境許可證的正本，以及中獎發票正本，小額可以到超市、超商直接換獎金；高額獎金則是到代發獎金的金融機構去領獎哦！只是還要再來台灣領獎，如果真的剛好有要再來台灣，多領錢也不虧！