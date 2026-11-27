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迎接聖誕節、跨年、春節與元宵燈會，台中市政府自115年12月1日起至116年3月15日止，開放市區行道樹申請懸掛節慶燈飾並免收使用規費，邀請市民與商家公私協力妝點街景，營造溫暖熱鬧的節日氣氛。建設局長陳大田表示，城市景觀與節慶氛圍，希望藉全民參與讓城市各角落展現節日特色。台中充滿創意與活力，開放行道樹掛燈不僅豐富公共空間景觀，也能凝聚市民認同感，歡迎大家發揮巧思，為冬日街道增添繽紛光彩。建設局指出，依「台中市公園及行道樹管理自治條例」第21、22條規定，原申請行道樹懸掛燈飾須繳納每株5,000元保證金及2,000元使用規費；115年12月1日至116年3月15日期間審核通過者，免收使用規費，仍須繳納每株5,000元保證金。每次懸掛最長1個月，期滿可重新申請；申請表可至建設局官網下載。建設局也呼籲，燈飾須選用低耗能、具安全認證產品，嚴禁明火或高熱設備，且不得傷及樹木或遮蔽車流、行人視線。市府已訂定固定、用電與位置等懸掛指引，並將派員巡查，確保美觀與安全並行。