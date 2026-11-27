實際上，劉桓宇、黃世堯才在剛結束的U18世界盃擔任隊友

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劉桓宇意外挨球吻 穀保捕手黃世堯抱緊處理

劉桓宇、黃世堯是U18隊友 彰顯學生棒球互相尊重的友愛

「雖知道很痛但滿滿的愛溢出螢幕超甜」、「整個畫面是白的」、「希望他們長大後不會忘記現在多友善」

2026年第14屆黑豹旗4強賽登場，高中青棒傳統強權平鎮高中最終2：1擊敗穀保家商，挺進最終冠軍賽，比賽4局下意外出現暖心一幕，平鎮強打劉桓宇被穀保火球男楊曜丞一顆失控147公里速球直接砸到背上，當下痛到差點倒地，趕緊扶住穀保捕手黃世堯，後者也抱緊處理。，暖心一幕也登上社群熱搜。平鎮高中、穀保家商黑豹旗4強戰交手，不僅是兩支超級強權碰撞，也可能是穀保家商在黑豹旗隊史最終戰，吸引外界關注。比賽四局下，2：0領先的平鎮輪到當家強打劉桓宇打擊，面對穀保火球男楊曜丞，結果被一顆147公里速球砸到背上。劉桓宇當下痛到後退腳軟，下意識扶住穀保捕手黃世堯，後者也抱緊處理關心他，隨後兩隊球員、教練團與醫護團隊都上前。劉桓宇、黃世堯場上雖然代表不同學校，但本屆雙雙入選U18世界盃中華隊，前段時間才是隊友，實際上就連不小心丟出觸身球的楊曜丞也是U18成員，3人合力在剛落幕的U18世界盃幫中華隊打下季軍佳績。這顆觸身球並沒有造成爭執，反而彰顯學生棒球互相尊重的友愛，立刻登上社群熱門，球迷感動地說，