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🟡WORKMAN海外首店強在哪？平價機能神牌解析

▲日本國民機能服飾品牌「WORKMAN」全球首間海外門市落腳LaLaport高雄，主打高CP值日常穿搭。（圖／三井不動產提供）

ARTE美術館有何看頭？高雄限定展演首登場

▲韓國全沉浸式美術館「ARTE MUSEUM」台灣首館落腳LaLaport高雄，將展出結合高雄在地文化作品。（圖／三井不動產提供）

🟡哈利波特、卡普空有何不同？高雄獨家亮點看

▲日本官方授權「哈利波特－魔法之地」以高雄獨家常設店進駐LaLaport高雄，販售各學院周邊。（圖／三井不動產提供）

▲日本卡普空官方直營店首度插旗南台灣進駐LaLaport高雄，將推高雄限定商品並設珍珠奶茶造型公仔。（圖／三井不動產提供）

日本國民機能服飾品牌WORKMAN全球首間海外門市確定落腳高雄！隨LaLaport高雄宣布2027年3月4日盛大開幕，首波亮點品牌陣容也正式揭曉，不僅有WORKMAN海外1號店與韓國ARTE MUSEUM台灣首館雙雙進駐，更網羅哈利波特官方常設店與卡普空南台灣首間直營店。《NOWNEWS今日新聞》精選四大必逛亮點與特色一次看。風靡日本的「WORKMAN」首度跨出海外市場，全球第1間海外門市就選在LaLaport高雄。該品牌最初以專業職人工作服起家，近年憑藉超高CP值與防風、防水、涼感、保暖等強大機能，成功轉型為日本國民日常穿搭神牌；本次將攜手旗下主打多彩設計的，讓台灣消費者免飛日本就能以親民價格入手全天候機能服飾。由韓國頂尖數位媒體藝術團隊 d'strict 打造的「ARTE MUSEUM」首度登台，繼韓國濟州、美國紐約、拉斯維加斯與杜拜後，在LaLaport高雄開出全球第11座展館。展館以「永恆的自然」為核心主題，透過巨型光影投影、立體音效與專屬香氛打造多感官沉浸體驗；除經典代表作外，還，免購票就能近距離感受數位藝術魅力。：來自日本的官方授權「哈利波特－魔法之地」，將以「高雄獨家常設店」形式進駐，未來南台灣魔法迷免等期間限定快閃店，隨時都能入手四大學院周邊與經典魔法小物。：繼台北南港之後，卡普空在台開出第2家海外直營店、也是南台灣首間官方據點，集結《魔物獵人》、《惡靈古堡》、《逆轉裁判》、《快打旋風》等人氣遊戲商品，更特別推出高雄限定周邊，店門口還設有超吸睛的珍珠奶茶造型艾路貓公仔。將隨LaLaport高雄於2027年3月4日同步開幕，地點在鳳山自由路389號。館內除付費主展區外，另規劃開放式藝術空間，免購票即可欣賞部分作品。全館共引進約263間店舖，包含5家首度登台日本餐飲及LOPIA超市等，完整品牌清單與交通資訊可參考《全台最大LaLaport高雄明年3/4開幕！6.2萬坪、263品牌清單一次看》。