日本國民機能服飾品牌WORKMAN全球首間海外門市確定落腳高雄！隨LaLaport高雄宣布2027年3月4日盛大開幕，首波亮點品牌陣容也正式揭曉，不僅有WORKMAN海外1號店與韓國ARTE MUSEUM台灣首館雙雙進駐，更網羅哈利波特官方常設店與卡普空南台灣首間直營店。《NOWNEWS今日新聞》精選四大必逛亮點與特色一次看。
🟡WORKMAN海外首店強在哪？平價機能神牌解析
風靡日本的「WORKMAN」首度跨出海外市場，全球第1間海外門市就選在LaLaport高雄。該品牌最初以專業職人工作服起家，近年憑藉超高CP值與防風、防水、涼感、保暖等強大機能，成功轉型為日本國民日常穿搭神牌；本次將攜手旗下主打多彩設計的「WorkmanColors」進駐，讓台灣消費者免飛日本就能以親民價格入手全天候機能服飾。
🟡ARTE美術館有何看頭？高雄限定展演首登場
由韓國頂尖數位媒體藝術團隊 d'strict 打造的「ARTE MUSEUM」首度登台，繼韓國濟州、美國紐約、拉斯維加斯與杜拜後，在LaLaport高雄開出全球第11座展館。展館以「永恆的自然」為核心主題，透過巨型光影投影、立體音效與專屬香氛打造多感官沉浸體驗；除經典代表作外，還將推出結合高雄在地文化與歷史的全新專屬作品，並貼心規劃免費開放式藝術空間，免購票就能近距離感受數位藝術魅力。
🟡哈利波特、卡普空有何不同？高雄獨家亮點看
動漫與遊戲粉絲同樣能在館內一次朝聖兩大日本官方直營指標店：
哈利波特官方周邊專賣店（Harry Potter - Mahou Dokoro）：來自日本的官方授權「哈利波特－魔法之地」，將以「高雄獨家常設店」形式進駐，未來南台灣魔法迷免等期間限定快閃店，隨時都能入手四大學院周邊與經典魔法小物。
CAPCOM 卡普空官方直營店：繼台北南港之後，卡普空在台開出第2家海外直營店、也是南台灣首間官方據點，集結《魔物獵人》、《惡靈古堡》、《逆轉裁判》、《快打旋風》等人氣遊戲商品，更特別推出高雄限定周邊，店門口還設有超吸睛的珍珠奶茶造型艾路貓公仔。
📌LaLaport高雄品牌亮點常見問題 QA
Q1：WORKMAN海外1號店什麼時候可以逛到？
將隨LaLaport高雄於2027年3月4日同步開幕，地點在鳳山自由路389號。
Q2：ARTE MUSEUM台灣首館一定要買門票才能看嗎？
館內除付費主展區外，另規劃開放式藝術空間，免購票即可欣賞部分作品。
Q3：除了這幾間，LaLaport高雄還有哪些餐廳與品牌？
全館共引進約263間店舖，包含5家首度登台日本餐飲及LOPIA超市等，完整品牌清單與交通資訊可參考《全台最大LaLaport高雄明年3/4開幕！6.2萬坪、263品牌清單一次看》。
我是廣告 請繼續往下閱讀
風靡日本的「WORKMAN」首度跨出海外市場，全球第1間海外門市就選在LaLaport高雄。該品牌最初以專業職人工作服起家，近年憑藉超高CP值與防風、防水、涼感、保暖等強大機能，成功轉型為日本國民日常穿搭神牌；本次將攜手旗下主打多彩設計的「WorkmanColors」進駐，讓台灣消費者免飛日本就能以親民價格入手全天候機能服飾。
由韓國頂尖數位媒體藝術團隊 d'strict 打造的「ARTE MUSEUM」首度登台，繼韓國濟州、美國紐約、拉斯維加斯與杜拜後，在LaLaport高雄開出全球第11座展館。展館以「永恆的自然」為核心主題，透過巨型光影投影、立體音效與專屬香氛打造多感官沉浸體驗；除經典代表作外，還將推出結合高雄在地文化與歷史的全新專屬作品，並貼心規劃免費開放式藝術空間，免購票就能近距離感受數位藝術魅力。
動漫與遊戲粉絲同樣能在館內一次朝聖兩大日本官方直營指標店：
哈利波特官方周邊專賣店（Harry Potter - Mahou Dokoro）：來自日本的官方授權「哈利波特－魔法之地」，將以「高雄獨家常設店」形式進駐，未來南台灣魔法迷免等期間限定快閃店，隨時都能入手四大學院周邊與經典魔法小物。
Q1：WORKMAN海外1號店什麼時候可以逛到？
將隨LaLaport高雄於2027年3月4日同步開幕，地點在鳳山自由路389號。
Q2：ARTE MUSEUM台灣首館一定要買門票才能看嗎？
館內除付費主展區外，另規劃開放式藝術空間，免購票即可欣賞部分作品。
Q3：除了這幾間，LaLaport高雄還有哪些餐廳與品牌？
全館共引進約263間店舖，包含5家首度登台日本餐飲及LOPIA超市等，完整品牌清單與交通資訊可參考《全台最大LaLaport高雄明年3/4開幕！6.2萬坪、263品牌清單一次看》。