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北市夏莉絲幼兒園虐童案今（27）日舉行調解會議，業者仍拒絕出席。北市法務局表示，對業者不願出席早有掌握，已預先規劃後續因應措施，確保調解程序不因業者缺席而停擺。今日已提出21件小額消費爭議的解決方案；其餘案件預計於12月17日召開第二次調解會議。並於下週通知家長關於律師費用補助申請作業規定。台北市長蔣萬安20日晚間與妻子石舫亘合體發放「光榮台北」明信片，不料，活動進行到一半，突然有夏莉絲國際幼兒園虐童案家長，手持「拒絕延期夏莉絲調解會議」標語現身，當場向蔣萬安下跪陳情，哭喊「半年了！拜託市長救孩子！」突如其來的場面讓活動一度中斷。蔣萬安見狀立即上前攙扶、安撫家長情緒，並承諾市府將依法全力協助，「絕對不會讓他們逃避法律責任」。法務局說，本案共有40位家長提出48件消費爭議調解申請。本次會議共計30位家長完成報到，其中19位親自出席、11位委由代理人到場。本次會議安排4位調解委員協助調解，並配置2位律師提供現場法律諮詢。鑑於各家長送托機構、契約內容、請求金額及個別情形不盡相同，調解委員依個案情形釐清相關請求及事證，分別評估適當之處理方式。針對家長請求金額在新臺幣10萬元以下之案件，法務局說明，依《消費者保護法》第45條之4規定，當事人之一方經合法通知，無正當理由未於調解期日到場，調解委員得依到場當事人之請求或依職權提出解決方案。該方案經全體調解委員（現有21位）過半數同意，並依法送達雙方當事人；雙方未於10日之不變期間內提出異議者，視為調解成立，後續並應製作調解書送請法院核定，經法院核定後即具有與確定判決相同之效力，得依法聲請強制執行。法務局說，本次會議因業者經合法通知無正當理由未出席調解會議，經調解委員現場徵詢後，48件消費爭議調解案件中，計有21件小額消費爭議之幼童家長請求依《消費者保護法》第45條之4規定，由調解委員提出解決方案，並由調解委員逐案將解決方案記明於調解筆錄中，後續將依規定辦理相關事宜，冀求儘速解決紛爭。法務局續道，至於請求金額超過10萬元之案件，因不符合前開小額消費爭議特殊調解程序適用要件，另對於今日不克出席之家長或尚有相關事證待釐清之案件，法務局將持續協助家長整理相關資料，並初步規劃於12月17日續行召開第2次調解，爭取後續協商解決爭議之機會。法務局強調，關於幼童遭不當對待所涉及之行政裁罰、刑事偵查及民事求償，分屬不同法律程序，消費爭議調解並不影響業者其他應負之法律責任。尤其本次調解主要針對家長提出之教保及幼托服務契約履行所生學費退還爭議進行處理，並不代表幼童遭不當對待所衍生之其他損害賠償責任就此一次終結。家長除得就契約履行爭議主張相關民事權利外，針對幼童遭不當對待所生之精神慰撫金、懲罰性賠償金及其他損害賠償，亦可依個案情形循司法途徑請求救濟。今日調解僅針對學費退還項目，成立與否並不影響其他未納入調解範圍之請求事項。法務局指出，對於後續法律協助，已依《臺北市重大消費災害事件認定標準及法律協助辦法》，規劃針對遭不當對待之個案提供訴訟律師費用補助，協助有需要之家長評估提起民事訴訟。相關補助資格、金額及申請方式已在簽報程序，預計下週逐一通知家長。