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1票500元鋪天蓋地行賄 選民繳回賄款高達數百萬元

曾任彰化縣議會副議長、代理議長及埔鹽鄉長的楊福地，本屆推出兒子楊仁彬參選縣議員延續家族政治命脈，未料今（27）日驚傳父子倆雙雙因涉及現金賄選，遭彰化地檢署向法院聲請羈押禁見，消息一出震撼地方政壇，目前彰化地院羈押審理庭正召開中。彰化地檢署昨（26）日宣布偵破一起地方選舉聯合賄選案，查出埔鹽鄉瓦磘村長候選人翁錫通涉與另一名鄉民代表候選人以每票現金2,000元「結盟買票」。檢方傳訊20餘人到案、查扣賄款29萬多元，並聲押翁錫通與余姓樁腳獲准後，案情持續延燒，檢警懷疑背後是「村長、鄉民代表及縣議員」的三合一系統性買票，一路向上追查，將楊福地、楊仁彬父子及陳姓會計人員等人拘提到案。現年70歲的國民黨籍地方大老楊福地，過去曾任兩屆埔鹽鄉長，2008年補選當選彰化縣議會副議長；2009年因時任議長白鴻森涉案，曾短暫擔任代理議長一個多月，隨後由謝典霖補選上議長並連任至今。本屆彰化縣議員第五選區（溪湖、埔鹽、埔心）應選5席、共有6人參選，競爭激烈。據了解，楊福地父子疑以每票500元的價碼鋪天蓋地買票，光是收賄選民主動繳回的賄款竟高達數百萬元。檢方漏夜偵訊後，諭知施姓樁腳以1萬元交保；至於楊福地父子及陳姓會計人員等3人，則因涉犯《公職人員選舉罷免法》第99條第1項投票行賄罪嫌重大，於今日向彰化地院聲請羈押禁見，目前法院正開庭審理中。