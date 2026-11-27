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結束也是一種開始 童子瑋盼勝選年年有IP進駐基隆

迎接基隆400年，基隆市長候選人童子瑋攜手台灣知名插畫IP「黃阿瑪的後宮生活」，規劃將15公尺大型水上氣球帶進基隆港，今（27）日為展期最終日，童子瑋特別赴基隆港與市民一同歡送，並表示「結束也是一種開始」，未來如果順利當選市長，將持續推動城市與大型IP結合行銷，讓基隆每一年都有IP入駐，「變成一個好住、好玩、好有趣的城市」。童子瑋表示，今天是黃阿瑪在基隆港的最後一天，自己也到現場和市民朋友一起歡送牠。這2個月展期非常精彩，為基隆帶來了很多人潮與笑聲，相信現在應該有很多基隆人的手機裡，會有一張港口大貓的照片。童子瑋也說，相信「結束也是一種開始」，未來如果順利當選市長，除了「基港雙心」的規劃之外，也會持續推動城市與大型IP結合行銷，讓基隆每一年都有IP入駐，變成一個好住、好玩、好有趣的城市。童子瑋提到，從IP串聯全市商圈、大眾運輸置入行銷，到結合在地文化活動，基隆還有很多可以發揮的空間，也期待有機會能夠做得更多、更好，感謝大家這段時間對黃阿瑪的喜愛，「祝福黃阿瑪、也祝福我們自己，明天開始會有一個嶄新、充滿希望的未來！」