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TVBS全新原創劇集《有愛我們床上談》將於本週六（28日）晚間10點首播，由林心如擔任製作人、許富翔執導，集結李程彬、莫允雯、張軒睿、程予希及張睿家等人演出。首播劇情直接挑戰尺度，程予希飾演的李小贊立志完成「百人斬」，戰績卻卡在99人，眼看只差最後一步，價值10萬元的床上邀約卻意外演變成肢體衝突，讓床戲當場變成打戲。程予希在劇中飾演李小贊，三年前經歷失戀後，開始透過交友軟體尋找床伴，並化名「周云云」，還用計數器記錄自己的戰績。她一路朝「百人斬」目標前進，眼看只差最後一人，卻遲遲卡在99人無法達陣。李小贊後來遇上張睿家飾演的企業小開郭家俊，對方因愛車被刮傷，與她的閨蜜楊又沛發生爭執。為了替閨蜜出頭，李小贊直接與郭家俊槓上，兩人最後竟談出一場價值10萬元的床上邀約。原以為李小贊終於能完成「百人斬」，沒想到約會過程火藥味十足，兩人還沒進入正題就爆發肢體衝突，讓原本的大尺度床戲瞬間變成打戲，第100人的目標也再次宣告失敗。劇中另一場荒謬相遇，則發生在李小贊與李程彬飾演的林光鮮身上。兩人在飯店因一個保險套意外拿錯房卡，進房後才發現各自約會的對象竟是一對夫妻，第一次見面就鬧出烏龍，最後也沒能在床上「談」成。更令人意外的是，李小贊事後竟大方把林光鮮介紹給閨蜜楊又沛。從來沒有約砲經驗的楊又沛，鼓起勇氣赴約，沒想到一躺上床就直接睡著，兩人最後什麼事都沒發生。飾演楊又沛的莫允雯提起這段情節也忍不住笑說：「楊又沛就是整部戲最荒謬的人！」四位主角各有一套愛情與慾望哲學，人物關係也在一場場意外中逐漸交織。張軒睿此次化身「職業情人」趙一晨，會依照不同約會對象的喜好改變形象。光是首播兩集，他便換上七種造型，從搖滾型男、霸道總裁、小奶狗到純情89，一人包辦各款理想型男友，讓楊又沛忍不住稱讚他的服務「CP值很高」。不過，看似游刃有餘、總能滿足客戶需求的趙一晨，內心其實也渴望被理解。他與李小贊發生親密關係後，因為受到對方鼓勵，竟卸下心防在床上落淚，張軒睿更以角色口吻自嘲：「做愛做到哭，很丟臉。」莫允雯則表示，人在床上時，彼此的心靠得很近，也是心態最柔軟、最赤裸的時刻。劇中眾人從床伴、交易與意外開始認識，最後能否找到真正理解自己的人，也成為後續最大看點。