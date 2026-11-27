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太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克（Elon Musk）26日在社群平台發文宣布，美國每名兒童將獲贈2股SpaceX的股票，之後馬斯克又加碼宣布，每年都會向全美國兒童捐贈額外1股SpaceX的股票，並建議大家留好手中的SpaceX股票，因為如果SpaceX成功實現多行星生存的願景，其價值將達到「當前全球經濟的百萬倍左右」。綜合外媒報導，馬斯克宣布美國每名兒童將獲贈2股SpaceX的股票後，又補充了更多細節，包括他從SpaceX獲得的股份將於下個月就開始轉讓，至於他個人持有的股份，則將在明年6月鎖定期結束後再開始轉讓，又進一步表示每年都會向全美國的兒童捐贈額外1股SpaceX的股票。更值得注意的是，馬斯克建議大家留好手中的SpaceX股票，因為「如果SpaceX成功實現多行星生存，並利用即使只有太陽能量的百萬分之一，價值將達到當前全球經濟的百萬倍左右。這些目標顯然極為困難，但並非沒有實現的可能」。根據國際貨幣基金組織（IMF）估計，目前全球經濟約128兆美元，若是達到這規模的一百萬倍，則SpaceX的價值必須達到1.28萬兆美元。目前SpaceX的市值約1.7兆美元，相當於將會成長7500萬倍，假如這個願景真的實現，那理論上屆時SpaceX每股可達95億美元。這些數字後面的零多到讓人很難有真實感，且馬斯克也沒有提供任何具體說明，所謂的多行星生存、利用太陽能量，要如何與讓SpaceX價值成長7500萬倍掛鉤。不過，美股26日因感恩節休市，而在馬斯克宣布了對美國兒童的捐贈SpaceX股票計劃後，SpaceX股票在Blue Ocean ATS隔夜交易中上漲了7.47％，顯示投資人似乎對馬斯克的最新行動給予正面肯定。