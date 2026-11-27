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▲大全聯台灣紅蘿蔔（約600g／包）原價45元、特價36元。（圖／大全聯提供）

▲大全聯秘魯藍莓（約125g／盒）：原價71元、特價65元。（圖／大全聯提供）

▲大全聯11月20日至12月3日也推出多款鍋底與火鍋料優惠。（圖／大全聯提供）

▲好市多Costco2026年黑五Black Friday黑色購物節。（圖／翻攝自好市多FB）

週六出門投票順便買晚餐食材，大全聯自11月27日起推出蔬果優惠，台灣高麗菜每顆特價65元，青江菜、小白菜每包39元，另外還有白蘿蔔、紅蘿蔔、絲瓜等蔬菜下殺39元起。除了新鮮蔬菜，11月20日至12月3日也推出多款鍋物、火鍋料優惠，包括紅燒牛肉湯、麻油猴頭菇鍋、三鮮蛋餃及水晶餃等。◾台灣高麗菜（約1kg／粒）：原價89元、特價65元◾台灣青江菜（約500g／袋）：原價45元、特價39元◾台灣小白菜（約500g／袋）：原價45元、特價39元◾台灣福山萵苣（約500g／包）：原價65元、特價55元◾台灣小黃瓜（約600g／盒）：原價88元、特價79元◾台灣絲瓜（約450g／條）：原價65元、特價55元◾台灣白蘿蔔（約600g／條）：原價48元、特價39元◾台灣紅蘿蔔（約600g／包）：原價45元、特價36元◾有機特選杏鮑菇（約600g／盒）：原價95元、特價88元◾台灣鮮香菇（中）（約600g／袋）：原價139元、特價129元◾台灣富有甜柿6A（約200g／粒）：原價38元、特價29元◾台灣巨峰葡萄（約400g／盒）：原價89元、特價79元◾台灣甘露梨：原價199元／公斤、特價179元／公斤◾台灣柳丁：原價75元／公斤、特價69元／公斤◾台灣椪柑：原價89元／公斤、特價79元／公斤◾台灣椪柑（約1.2kg／袋）：原價99元、特價89元◾智利櫻桃Jumbo：原價689元／公斤、特價599元／公斤◾韓國麝香葡萄（約600g／盒）：原價299元、特價279元◾秘魯藍莓（約125g／盒）：原價71元、特價65元◾美國富士蘋果#113（約160g／粒）：原價25元、特價23元除了新鮮蔬菜，大全聯11月20日至12月3日也推出多款鍋底與火鍋料優惠。「八方雲集 梁社漢金牌牛肉湯紅燒口味505g」每包169元，主打濃郁紅燒湯頭，隔水加熱7分鐘即可享用，不論搭配麵條、白飯或水餃都適合。另外，「奇美 冷凍麻油猴頭菇鍋／冷凍金牌紅燒羊肉爐1至1.1kg」每包特價209元。其中麻油猴頭菇鍋以薑片、麻油及中藥材燉煮，搭配杏鮑菇增添口感；紅燒羊肉爐則以中藥材與香辛料慢火燉煮，羊肉口感Q嫩、湯頭醇厚，也能自行加入喜愛的蔬菜增添豐富度。火鍋料部分，「三上食樂 三鮮蛋餃80g」每包65元，以蛋皮包裹魚漿、鮮蝦及香菇；「三上食樂 古早味水晶餃250g」每包76元，內餡加入肉塊、筍丁與荸薺，帶有油蔥香氣；「石二鍋 水晶餃280g」推出鮮蝦、菇菇兩種口味，每包119元。今年黑五活動延長至兩週，每日不同的特價商品，也讓不少會員規劃分批採購。有網友表示，「可惜我這次要買的東西分散在不同天特價，所以幾乎天天要跑。」也有人分享，「我今天也是早上去，先把自己要買的給買到，晚點再看看有沒有什麼漏的。」今年好市多黑五購物節長達14天，會員不必集中在短短一週內搶購，也能依照每日優惠及自身需求，選擇適合的時段分批採購，從容安排購物行程，享受不同波段的黑五好康。