我是廣告 請繼續往下閱讀

英國隊投手強於野手 徵招到2位3A級強投

打線強打辛德得注意 總共5人打過經典賽

中國想挺進正賽不容易 得先過英國隊這關

⚾2027世界12強資格賽英國隊26人名單、資歷整理：

投手（14 人）



球員姓名 2026 所屬體系／層級 生涯最高層級 出生地 備註 Ryan Long ★ 巴爾的摩金鶯 (AAA) AAA 美國 2026 WBC 國手 Nick Wells ★ — AAA 美國 2026 WBC 國手 Joseph King 聖路易紅雀 (AA) AA 美國 2023 WBC 國手 Donovan Benoit ★ 獨立聯盟 (Indy) AA 美國 2026 WBC 國手 Miles Langhorne ★ 獨立聯盟 (Indy) A+ 美國 2026 WBC 國手 Alex Webb — A+ 加拿大 — Zach Cameron 獨立聯盟 (Indy) — 加拿大 — Andrew Campbell NCAA (美國大學) — 美國 — Zac Colletti NCAA (美國大學) — 美國 — Cam Moore NCAA (美國大學) — 加拿大 — Gavin Rigby NCAA (美國大學) — 美國 — Zac Sohosky NCAA (美國大學) — 英格蘭 — Louis Giles — — 美國 — Graydon Reese Vyse — — 美國 —



球員姓名 2026 所屬體系／層級 生涯最高層級 出生地 備註 Willis Cresswell ★ 多倫多藍鳥 (A) A 美國 2026 WBC 國手 Matt Ward — — 美國 —



球員姓名 2026 所屬體系／層級 生涯最高層級 出生地 備註 Max Viera 多倫多藍鳥 (A+) A+ 美國 野手最高層級 David Mendham 獨立聯盟 (Indy) — 加拿大 — Quinn Allen NCAA (美國大學) — 美國 — Elijah Clayton NCAA (美國大學) — 美國 名將 Royce Clayton 之子 Ethan Hindle NCAA (美國大學) — 美國 肯塔基大學主力 Jake Lambdin NCAA (美國大學) — 美國 杜克大學主力 Sam Parker NCAA (美國大學) — 英格蘭 — Michael Flaherty — — 美國 —



球員姓名 守位 2026 所屬體系／層級 生涯最高層級 出生地 備註 Royce Clayton Jr. OF 獨立聯盟 (Indy) — 美國 名將 Royce Clayton 之子 Charlie Collins OF NAIA (美國大學) — 英格蘭 — Kennard Dawson OF — — 英屬維京群島 — Louis Dean UT — — 英格蘭 工具人 投手（14 人）捕手（2 人）內野手（8 人）外野手與工具人（4 人）

世界12強棒球賽中國區資格賽（2027 WBSC Premier12 Qualifier）第2天開打，手握1勝優勢的中國隊，晚場交手英國隊，爭奪最後一張12強正賽晉級名額。英國隊雖然世界排名僅17，但本次徵招球員多數為美國籍，全隊僅4人出生於英國，堪稱小美國隊。且超過8成都是NCAA、小聯盟球員，最高層級達到3A，還有5人打過經典賽，戰力相當整齊。英國隊挑戰12強正賽來勢洶洶，名單呈現明顯的「投手強於野手」格局，最高層級3A兩位球員龍恩（Ryan Long，金鶯3A）、威爾斯（Nick Wells，水手3A）都是投手，打者群最高層級則是高階1A。打線方面，以美國大學NCAA選手與獨立聯盟球員為主體，雖缺乏高階小聯盟經驗的超級巨星，但仍具備幾位在大學強權或獨立聯盟繳出頂尖火力的核心打者。包含效力強權肯塔基大學的強打辛德（Ethan Hindle），2026年在大學賽場繳出.306 / .433 / .617、OPS高達1.050屠殺級成績，單季轟出12發全壘打、19支二壘安打並跑出16盜，兼備長打爆發力與選球上壘能力，維瑞亞（Max Viera）則是藍鳥高階1A打者，本季OPS高達.860。投手部分，上述提到的雙王牌龍恩、威爾斯都是年初經典賽成員，另外還有打過小聯盟的班諾特（Donovan Benoit）、蘭霍（Miles Langhorne）兩名後援，捕手克雷斯沃（Willis Cresswell）則是英國經典賽主戰捕手，雖然打擊平平，但引導能力堪稱英國隊大腦。儘管英國隊沒有大聯盟球員，但超過8成都是現役、或曾待過美職體系、NCAA的球員，整體戰力不容小覷，昨戰與南美強權尼加拉瓜也廝殺到最後一刻，才以3：6落敗，中國隊想闖進正賽，最終還是得先過英國隊這關。由於尼加拉瓜稍早4：2擊敗捷克，率先搶下2勝，幾乎確定拿到一張正賽門票，晚場中國隊交手英國隊，若中國隊勝出，就確定與尼加拉瓜攜手挺進明年11月舉行的正賽。