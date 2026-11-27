世界12強棒球賽中國區資格賽（2027 WBSC Premier12 Qualifier）第2天開打，手握1勝優勢的中國隊，晚場交手英國隊，爭奪最後一張12強正賽晉級名額。英國隊雖然世界排名僅17，但本次徵招球員多數為美國籍，全隊僅4人出生於英國，堪稱小美國隊。且超過8成都是NCAA、小聯盟球員，最高層級達到3A，還有5人打過經典賽，戰力相當整齊。
英國隊投手強於野手 徵招到2位3A級強投
英國隊挑戰12強正賽來勢洶洶，名單呈現明顯的「投手強於野手」格局，最高層級3A兩位球員龍恩（Ryan Long，金鶯3A）、威爾斯（Nick Wells，水手3A）都是投手，打者群最高層級則是高階1A。
打線方面，以美國大學NCAA選手與獨立聯盟球員為主體，雖缺乏高階小聯盟經驗的超級巨星，但仍具備幾位在大學強權或獨立聯盟繳出頂尖火力的核心打者。
打線強打辛德得注意 總共5人打過經典賽
包含效力強權肯塔基大學的強打辛德（Ethan Hindle），2026年在大學賽場繳出.306 / .433 / .617、OPS高達1.050屠殺級成績，單季轟出12發全壘打、19支二壘安打並跑出16盜，兼備長打爆發力與選球上壘能力，維瑞亞（Max Viera）則是藍鳥高階1A打者，本季OPS高達.860。
投手部分，上述提到的雙王牌龍恩、威爾斯都是年初經典賽成員，另外還有打過小聯盟的班諾特（Donovan Benoit）、蘭霍（Miles Langhorne）兩名後援，捕手克雷斯沃（Willis Cresswell）則是英國經典賽主戰捕手，雖然打擊平平，但引導能力堪稱英國隊大腦。
中國想挺進正賽不容易 得先過英國隊這關
儘管英國隊沒有大聯盟球員，但超過8成都是現役、或曾待過美職體系、NCAA的球員，整體戰力不容小覷，昨戰與南美強權尼加拉瓜也廝殺到最後一刻，才以3：6落敗，中國隊想闖進正賽，最終還是得先過英國隊這關。
由於尼加拉瓜稍早4：2擊敗捷克，率先搶下2勝，幾乎確定拿到一張正賽門票，晚場中國隊交手英國隊，若中國隊勝出，就確定與尼加拉瓜攜手挺進明年11月舉行的正賽。
⚾2027世界12強資格賽英國隊26人名單、資歷整理：
投手（14 人）
捕手（2 人）
內野手（8 人）
外野手與工具人（4 人）
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英國隊挑戰12強正賽來勢洶洶，名單呈現明顯的「投手強於野手」格局，最高層級3A兩位球員龍恩（Ryan Long，金鶯3A）、威爾斯（Nick Wells，水手3A）都是投手，打者群最高層級則是高階1A。
打線方面，以美國大學NCAA選手與獨立聯盟球員為主體，雖缺乏高階小聯盟經驗的超級巨星，但仍具備幾位在大學強權或獨立聯盟繳出頂尖火力的核心打者。
打線強打辛德得注意 總共5人打過經典賽
包含效力強權肯塔基大學的強打辛德（Ethan Hindle），2026年在大學賽場繳出.306 / .433 / .617、OPS高達1.050屠殺級成績，單季轟出12發全壘打、19支二壘安打並跑出16盜，兼備長打爆發力與選球上壘能力，維瑞亞（Max Viera）則是藍鳥高階1A打者，本季OPS高達.860。
投手部分，上述提到的雙王牌龍恩、威爾斯都是年初經典賽成員，另外還有打過小聯盟的班諾特（Donovan Benoit）、蘭霍（Miles Langhorne）兩名後援，捕手克雷斯沃（Willis Cresswell）則是英國經典賽主戰捕手，雖然打擊平平，但引導能力堪稱英國隊大腦。
中國想挺進正賽不容易 得先過英國隊這關
儘管英國隊沒有大聯盟球員，但超過8成都是現役、或曾待過美職體系、NCAA的球員，整體戰力不容小覷，昨戰與南美強權尼加拉瓜也廝殺到最後一刻，才以3：6落敗，中國隊想闖進正賽，最終還是得先過英國隊這關。
由於尼加拉瓜稍早4：2擊敗捷克，率先搶下2勝，幾乎確定拿到一張正賽門票，晚場中國隊交手英國隊，若中國隊勝出，就確定與尼加拉瓜攜手挺進明年11月舉行的正賽。
⚾2027世界12強資格賽英國隊26人名單、資歷整理：
|球員姓名
|2026 所屬體系／層級
|生涯最高層級
|出生地
|備註
|Ryan Long ★
|巴爾的摩金鶯 (AAA)
|AAA
|美國
|2026 WBC 國手
|Nick Wells ★
|—
|AAA
|美國
|2026 WBC 國手
|Joseph King
|聖路易紅雀 (AA)
|AA
|美國
|2023 WBC 國手
|Donovan Benoit ★
|獨立聯盟 (Indy)
|AA
|美國
|2026 WBC 國手
|Miles Langhorne ★
|獨立聯盟 (Indy)
|A+
|美國
|2026 WBC 國手
|Alex Webb
|—
|A+
|加拿大
|—
|Zach Cameron
|獨立聯盟 (Indy)
|—
|加拿大
|—
|Andrew Campbell
|NCAA (美國大學)
|—
|美國
|—
|Zac Colletti
|NCAA (美國大學)
|—
|美國
|—
|Cam Moore
|NCAA (美國大學)
|—
|加拿大
|—
|Gavin Rigby
|NCAA (美國大學)
|—
|美國
|—
|Zac Sohosky
|NCAA (美國大學)
|—
|英格蘭
|—
|Louis Giles
|—
|—
|美國
|—
|Graydon Reese Vyse
|—
|—
|美國
|—
|球員姓名
|2026 所屬體系／層級
|生涯最高層級
|出生地
|備註
|Willis Cresswell ★
|多倫多藍鳥 (A)
|A
|美國
|2026 WBC 國手
|Matt Ward
|—
|—
|美國
|—
|球員姓名
|2026 所屬體系／層級
|生涯最高層級
|出生地
|備註
|Max Viera
|多倫多藍鳥 (A+)
|A+
|美國
|野手最高層級
|David Mendham
|獨立聯盟 (Indy)
|—
|加拿大
|—
|Quinn Allen
|NCAA (美國大學)
|—
|美國
|—
|Elijah Clayton
|NCAA (美國大學)
|—
|美國
|名將 Royce Clayton 之子
|Ethan Hindle
|NCAA (美國大學)
|—
|美國
|肯塔基大學主力
|Jake Lambdin
|NCAA (美國大學)
|—
|美國
|杜克大學主力
|Sam Parker
|NCAA (美國大學)
|—
|英格蘭
|—
|Michael Flaherty
|—
|—
|美國
|—
|球員姓名
|守位
|2026 所屬體系／層級
|生涯最高層級
|出生地
|備註
|Royce Clayton Jr.
|OF
|獨立聯盟 (Indy)
|—
|美國
|名將 Royce Clayton 之子
|Charlie Collins
|OF
|NAIA (美國大學)
|—
|英格蘭
|—
|Kennard Dawson
|OF
|—
|—
|英屬維京群島
|—
|Louis Dean
|UT
|—
|—
|英格蘭
|工具人