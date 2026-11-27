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▲莊凱勛的重機上綁著洋流漂帶，選前大方表態投票意向。（圖／莊凱勛臉書）

金鐘視帝莊凱勛向來勇於表達政治立場，他昨（26）日發布力挺民進黨雙北市長候選人沈伯洋、蘇巧慧的貼文，遭不少他黨的網友留言挑釁，對此，莊凱勛回擊：「我們不要理會嘴秋跑來送頭的小可愛們，他們提醒我可以Bang掉他，任何來引戰亂噴的我一律Bang！」莊凱勛在臉書上傳一段於龍潭賽車場騎重機的影片，寫下「天亮之前是最至暗的時刻。收起多餘情緒穩住心、不隨之起舞、不理會回應未查證的各種介選手段。風雨無阻一定要回家投票才是最溫柔堅定的力量」，強調每一票都至關緊要，呼籲大家帶齊證件，好好投票、監票。影片中，莊凱勛的重機上綁著洋流漂帶，他不忘提醒「記得競選小物也不要攜帶喔」，並跟大家喊話：「投下神聖的一票，要相信這一票力量無限，它會帶我們去嚮往的未來。」貼文一發出，湧入不少支持者附和，但也有許多立場不同的攻擊言論，莊凱勛看到後留言放話：「這邊一次說明，我們不要理會嘴秋跑來送頭的小可愛們，他們提醒我可以Bang掉他，任何來引戰亂噴的我一律Bang！」直球回敬前來引起對立和謾罵的網友。