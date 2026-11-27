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▲24K 黃金項鍊-花飛蝶舞，省下18,100元。（圖／好市多提供）

▲PAMP 999.9 財富女金條 500 克，省下30,000元。（圖／好市多提供）

▲LG UV 抑菌雙變頻除濕機 16 公升 #MD161QBEO，省下3,400元。（圖／好市多提供）

▲DYSON 戴森 強效極靜空氣清淨機 #BP02，省下1,700元。（圖／好市多提供）

▲ASUS R7 電競電腦主機 R7/16GB/1TB/RX9060XT GM700TZ-R8700F126W6A。（圖／好市多提供）

▲TCL 65 吋 QD-MINILED 顯示器 65A400M，省下5,800元。（圖／好市多提供）

▲DYSON 戴森 手提無線吸塵器 V8 SV25 FLUFFY。（圖／好市多提供）

▲YOSHIKAWA 日本製不鏽鋼木把湯鍋 2 件組。（圖／好市多提供）

▲FEIT 7.5W LED 可調色溫球泡燈 5 入組，省下150元。（圖／好市多提供）

▲TEFAL 法國特福 綠生活系列陶瓷不沾鍋具含蓋 3 件組。（圖／好市多提供）

▲ZWILLING BBQ+ 二合一止滑竹製砧板附托盤，省下250元。（圖／好市多提供）

▲OCEAN SPRAY 全果蔓越莓乾 1.36 公斤，省下90元。（圖／好市多提供）

▲CHATEAU SMITH HAUT LAFITTE 法國波爾多紅葡萄酒 2022 750 毫升。（圖／好市多提供）

▲COLONA 香辣甜洋蔥醬 每瓶 865 公克（2瓶入），省下80元。（圖／好市多提供）

▲刻花魷魚 700 公克，省下86元。（圖／好市多提供）

▲SAN PELLEGRINO 聖沛黎洛 氣泡礦泉水 寶特瓶裝。（圖／好市多提供）

▲GODIVA 牛奶巧克力冰淇淋 1.32 公斤，省下150元。（圖／好市多提供）

▲TOMMY HILFIGER 男刷毛長袖上衣 美國尺寸。（圖／好市多提供）

▲TRUE NORTH 男 100% 美麗諾羊毛上衣 亞洲尺寸。（圖／好市多提供）

好市多（Costco）黑色購物節優惠持續開跑，11月28日第六天起又推出新一波特價商品，涵蓋3C家電、居家用品、食品及黃金珠寶等。其中，LG UV抑菌雙變頻除濕機現省3400元，ASUS R7電競電腦主機降價1萬3400元，最殺還有PAMP 999.9財富女金條500克，一次折價3萬元，24K黃金項鍊也省下1萬8100元。《NOWNEWS》整理好市多黑五Day6優惠清單，想撿便宜的民眾別錯過。◾24K 黃金項鍊-花飛蝶舞 1485 厘 / 55.6875 克，省下18,100元（優惠期間：11/28～12/06）◾PAMP 999.9 財富女金條 500 克，省下30,000元（優惠期間：11/28～12/06）◾LG UV 抑菌雙變頻除濕機 16 公升 #MD161QBEO，省下3,400元（優惠期間：11/28～12/06）◾DYSON 戴森 強效極靜空氣清淨機 #BP02，省下1,700元（優惠期間：11/28～12/06）◾ASUS R7 電競電腦主機 R7/16GB/1TB/RX9060XT GM700TZ-R8700F126W6A，省下13,400元（優惠期間：11/28～12/06）◾TCL 65 吋 QD-MINILED 顯示器 65A400M，省下5,800元（優惠期間：11/28～12/06）◾DYSON 戴森 手提無線吸塵器 V8 SV25 FLUFFY，省下800元（優惠期間：11/28～12/06）◾YOSHIKAWA 日本製不鏽鋼木把湯鍋 2 件組（18/20公分），省下216元（優惠期間：11/28～12/06）◾FEIT 7.5W LED 可調色溫球泡燈 5 入組，省下150元（優惠期間：11/28～12/06）◾TEFAL 法國特福 綠生活系列陶瓷不沾鍋具含蓋 3 件組，省下880元（優惠期間：11/28～12/06）◾ZWILLING BBQ+ 二合一止滑竹製砧板附托盤，省下250元（優惠期間：11/28～12/06）◾OCEAN SPRAY 全果蔓越莓乾 1.36 公斤，省下90元（優惠期間：11/28～12/06）◾CHATEAU SMITH HAUT LAFITTE 法國波爾多紅葡萄酒 2022 750 毫升，省下1,140元（優惠期間：11/28～12/06）◾COLONA 香辣甜洋蔥醬 每瓶 865 公克（2瓶入），省下80元（優惠期間：11/28～12/06）◾刻花魷魚 700 公克，省下86元（優惠期間：11/28～12/06）◾SAN PELLEGRINO 聖沛黎洛 氣泡礦泉水 寶特瓶裝 每瓶 1 公升（12瓶入），省下100元（優惠期間：11/28～12/06）◾GODIVA 牛奶巧克力冰淇淋 1.32 公斤，省下150元（優惠期間：11/28～12/06）◾TOMMY HILFIGER 男刷毛長袖上衣 美國尺寸(US)：S-XL，省下200元（優惠期間：11/28～12/06）◾TRUE NORTH 男 100% 美麗諾羊毛上衣 亞洲尺寸(ASIAN)：S-XL，省下160元（優惠期間：11/28～12/06）