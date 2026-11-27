好市多（Costco）黑色購物節優惠持續開跑，11月28日第六天起又推出新一波特價商品，涵蓋3C家電、居家用品、食品及黃金珠寶等。其中，LG UV抑菌雙變頻除濕機現省3400元，ASUS R7電競電腦主機降價1萬3400元，最殺還有PAMP 999.9財富女金條500克，一次折價3萬元，24K黃金項鍊也省下1萬8100元。《NOWNEWS》整理好市多黑五Day6優惠清單，想撿便宜的民眾別錯過。
珠寶黃金
◾24K 黃金項鍊-花飛蝶舞 1485 厘 / 55.6875 克，省下18,100元（優惠期間：11/28～12/06）
◾PAMP 999.9 財富女金條 500 克，省下30,000元（優惠期間：11/28～12/06）
3C家電
◾LG UV 抑菌雙變頻除濕機 16 公升 #MD161QBEO，省下3,400元（優惠期間：11/28～12/06）
◾DYSON 戴森 強效極靜空氣清淨機 #BP02，省下1,700元（優惠期間：11/28～12/06）
◾ASUS R7 電競電腦主機 R7/16GB/1TB/RX9060XT GM700TZ-R8700F126W6A，省下13,400元（優惠期間：11/28～12/06）
◾TCL 65 吋 QD-MINILED 顯示器 65A400M，省下5,800元（優惠期間：11/28～12/06）
◾DYSON 戴森 手提無線吸塵器 V8 SV25 FLUFFY，省下800元（優惠期間：11/28～12/06）
居家生活與餐廚
◾YOSHIKAWA 日本製不鏽鋼木把湯鍋 2 件組（18/20公分），省下216元（優惠期間：11/28～12/06）
◾FEIT 7.5W LED 可調色溫球泡燈 5 入組，省下150元（優惠期間：11/28～12/06）
◾TEFAL 法國特福 綠生活系列陶瓷不沾鍋具含蓋 3 件組，省下880元（優惠期間：11/28～12/06）
◾ZWILLING BBQ+ 二合一止滑竹製砧板附托盤，省下250元（優惠期間：11/28～12/06）
食品與飲品
◾OCEAN SPRAY 全果蔓越莓乾 1.36 公斤，省下90元（優惠期間：11/28～12/06）
◾CHATEAU SMITH HAUT LAFITTE 法國波爾多紅葡萄酒 2022 750 毫升，省下1,140元（優惠期間：11/28～12/06）
◾COLONA 香辣甜洋蔥醬 每瓶 865 公克（2瓶入），省下80元（優惠期間：11/28～12/06）
◾刻花魷魚 700 公克，省下86元（優惠期間：11/28～12/06）
◾SAN PELLEGRINO 聖沛黎洛 氣泡礦泉水 寶特瓶裝 每瓶 1 公升（12瓶入），省下100元（優惠期間：11/28～12/06）
◾GODIVA 牛奶巧克力冰淇淋 1.32 公斤，省下150元（優惠期間：11/28～12/06）
服飾配件
◾TOMMY HILFIGER 男刷毛長袖上衣 美國尺寸(US)：S-XL，省下200元（優惠期間：11/28～12/06）
◾TRUE NORTH 男 100% 美麗諾羊毛上衣 亞洲尺寸(ASIAN)：S-XL，省下160元（優惠期間：11/28～12/06）
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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◾PAMP 999.9 財富女金條 500 克，省下30,000元（優惠期間：11/28～12/06）
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食品與飲品
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◾TRUE NORTH 男 100% 美麗諾羊毛上衣 亞洲尺寸(ASIAN)：S-XL，省下160元（優惠期間：11/28～12/06）
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