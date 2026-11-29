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選後心情調適 心理師：不要因為勝選或敗選嘲弄對方

2026年縣市長投票日今日登場，結果出爐後，不同支持族群的情緒總是亢奮。專家建議，無論支持的候選人是否有選上，都可以先把焦點放回自己身上；若低迷狀態超過2週，甚至影響到工作、生活時，建議民眾要透過心理師或精神科醫師幫忙。心理師公會全國聯合會理事黃柔嘉表示，當自己支持的候選人選上時，也意味著獲得很多人的認可，某種程度來說，也有自己想法被認可的感覺，因此會有開心的正向感受。但另一方面，若支持的候選人落選後，就會有失落的負面感。黃柔嘉說，這種有別於日常生活情緒波動較大的狀況，還是建議要回到平常需要做的事情；可能也會因為把焦點放在未來，導致容易出現焦慮、憂鬱的情緒，但應把焦點放在當下，像是現在此時此刻可以做什麼，把重點放在自己身上。黃柔嘉說，也可以跟想法比較相近的朋友，彼此連結、支持，一起面對失落的感受。同時，現在的社群媒體非常多，也會有很多資訊或影片，此時若感覺到自己心情較受影響的，會建議先不要接觸這類資訊，回歸到自己才是最重要的。心理師藍挹丰也提到，政治立場上，每個人各有支持的對象，選舉結果出爐，心情上難免會受到影響；通常是在選後1至2天的情緒會較為高張，仍屬正常。但她提醒，與親友之間也不要因為勝選或敗選，而去嘲弄對方。藍挹丰表示，若情緒上真的過不去，可能就需要尋求專業協助。她說明，若低迷狀態超過2週，且影響工作、生活等，出現無法上班、飲食和睡眠也無法如常，建議民眾要透過心理師或精神科醫師幫忙。