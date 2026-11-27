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▲進香媽近幾年因為每次出巡再回鑾後都發現有損傷。（圖／鹿港天后宮提供）

各地宮廟請媽祖出巡，為什麼通常不指定特定神尊？

百年歷史神像該如何保存？

▲進入鹿港天后宮後，會第一時間看見「進香媽」（圖下方），而後方還有「湄洲媽」。（圖／記者葉盛耀攝）

在彰化已經有200年歷史的「同安寮十二庄請媽祖」活動，每年農曆三月媽祖生日前的周末選擇兩天一夜來遶境，由15間位在福興鄉、埔鹽鄉內的宮廟輪流擔任「大公館」，自鹿港天后宮恭請媽祖神尊出巡繞境兩天一夜。因為每年都是「進香媽」出巡，所以金身每次都受損，為了保護這尊已有百年「歲數」的神尊金身，鹿港天后宮期望明年開始改由其他媽祖神尊出巡，卻造成幾波爭議。此事件也讓人好奇，「同安寮十二庄請媽祖」活動至今已過兩百年，但是根據紀錄，直至1998年開始，同安寮十二庄堅持只請「進香媽（也稱大聖媽）」，每年的搬動、晃動、碰觸等衝擊，再加上因為進香媽身尊已超過「百年歲數」、即製作至今已超過百年，該金身更加矜貴與易損，在考量金身每年屢屢受損狀況之下，鹿港天后宮才期望以其他神尊代為出巡。事實上，每年各地宮廟迎請媽祖出巡時通常不指定特定神尊，主要是而「同安寮十二庄請媽祖」活動自1998年開始，號稱有經過6次擲筊經媽祖點頭，所以幾十年下來，都指定恭請「進香媽」，也因此此次鹿港天后宮提出想由其他神尊代替「進香媽」才會引起波瀾。此事件也讓人想知道，這種友久歷史的神像，平常是如何保養？事實上，，例如隔絕潮氣來源、降低灰塵附著之前提下，不輕易更動或碰觸神像。鹿港天后宮的主委張偉東就提到，信眾進宮後坐在最前頭的就是「進香媽」，後面更有一尊「湄州媽」。他說到，鹿港天后宮每年除夕夜的慣例，會恭請「湄洲媽」（湄洲開基二媽）進中殿視事，直到農曆3月23日媽祖聖誕（或至端午節前後）再請回神龕，這是每年之中，最少機會會搬動到神尊之時刻，「一直以來，在搬動時都需要指定的專屬人員來操持，並為求安全要一次有兩名人手一同抱著，程序中的每個細節都要講究，所以最好是富有經驗的『熟手』來操作。」張偉東說，以此才能讓神尊維持最低的影響程度。他也提到，百年神像其實平常沒有太刻意保養，尤其最怕晃動到，媽祖神像做工細緻，晃動了，鳳冠會歪斜，還最怕珠串毀損，因此只要一直安穩供奉在沒有光線照到的地方，就能盡量維持金身不壞。他還提到，尤其因為一直沒有碰觸，很常時候金身會變黑，因為信眾手拿的香，裡頭有煙灰、油分與焦油，一層層附著在表面，所以每每都是在除夕當天，才幫「湄洲媽」仔細地處理。此事也可間接證實，湄州媽的確在這一整年中，都沒有被「打擾」到。