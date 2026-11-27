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距離2026地方大選剩下不到16個小時，台北市長蔣萬安競選總幹事羅智強稍早表示，今（27）晚可能會有大奧步，任何在選前之夜的突發狀況、重大訊息，都要保持警覺，競選辦公室的「反奧步小組」也會徹夜留守。羅智強呼籲選民保持警覺，要回想一下，台灣人已經被民進黨的奧步騙太多次了，千萬不要再被騙了，今天晚上，競選辦公室的「反奧步小組」會徹夜留守，防止任何奧步，干擾選情。羅智強也請所有支持者保持理性跟自制，不要和對方陣營發生任何衝突，「我們要做的只有一件事情1128 ，出來投票」。