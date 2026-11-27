距離2026地方大選剩下不到16個小時，台北市長蔣萬安競選總幹事羅智強稍早表示，今（27）晚可能會有大奧步，任何在選前之夜的突發狀況、重大訊息，都要保持警覺，競選辦公室的「反奧步小組」也會徹夜留守。 我是廣告 請繼續往下閱讀 羅智強呼籲選民保持警覺，要回想一下，台灣人已經被民進黨的奧步騙太多次了，千萬不要再被騙了，今天晚上，競選辦公室的「反奧步小組」會徹夜留守，防止任何奧步，干擾選情。 羅智強也請所有支持者保持理性跟自制，不要和對方陣營發生任何衝突，「我們要做的只有一件事情1128 ，出來投票」。 更多「六都市長選情」相關新聞。 相關新聞 破天荒！首都選前之夜沒國民黨主席鄭麗文 蔣萬安證實：要有取捨蔣萬安選前之夜在凱道！實施交通管制8階段擴大 影響區域一次看獨／蔣萬安選前之夜規劃曝！神秘嘉賓不是羅大佑 夫妻合飆這首歌徐巧芯車掃淚崩！陪蔣萬安回到從政起點 市民老朋友相挺 蘇柏銓編輯記者入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...作品集 羅智強蔣萬安民進黨反奧步小組競選辦公室