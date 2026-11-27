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古川發文致歉、JRA警告勿網暴

累犯紀錄遭全面起底

日本福島競馬場日前發生一起嚴重死亡事故。11月23日舉行的賽事中，26歲女騎師古川奈穗突然向內側偏移，導致後方僅是第2場出賽的2歲賽馬「Blazely」被碰撞後失去平衡重摔，第二頸椎粉碎性骨折，當場死亡。古川奈穗雖被處以禁賽處分，但因處分尚未生效，本週末仍照常排定出賽高達7場，引發日本賽馬界的強烈憤怒與質疑。古川奈穗今（27）日在個人IG發聲道歉，但仍止不住各界怒火。綜合日媒報導，事發於11月23日福島競馬場第1場賽事，當時比賽起跑僅17秒，古川奈穗騎乘的「Roost Curl」突然向內側大幅度斜行，導致當時行進在內側的「Blazely」閃避不及，與內欄邊緣發生碰撞，「Blazely」當場失蹄翻覆，騎師和田陽希被拋飛落馬。所幸和田陽希騎師並無大礙，但體重超過500公斤的「Blazely」因撞擊力道過猛，第二頸椎發生粉碎性骨折，當場宣告不治。對於愛馬慘死，管理「Blazely」的練馬師西園翔太在馬主俱樂部官網上難掩激憤地表示，「無論我反覆觀看影片確認多少次路線，如果這種騎法在賽馬場上都能被容許，那實在太荒唐了。我感到無比憤怒，真的對這匹馬感到非常愧疚與不捨」。儘管之後西園翔太已將發文刪除，但早已在社群網路上瘋傳，且當天賽事意外瞬間的影片在社群網路上也隨處可見，引發網友鋪天蓋地對於古川奈穗的質疑。面對排山倒海的批評，古川奈穗於27日在個人Instagram發文致歉，「衷心祈求逝去的馬兒安息，並向所有相關人員致上最深切的歉意」。她強調會沉痛接受處分，並全力防止類似事件重演、提升騎乘技術，「為了不再犯下同樣的錯誤，我會全力以赴。這次真的非常抱歉」。與此同時，日本中央競馬會（JRA）也在27日於官方網站發布公告，雖未點名具體個案，但警告針對騎師、練馬師等相關人員的誹謗中傷或威脅等惡劣行為，將採取包括報警及法律途徑在內的嚴正應對措施。然而，官方的警告與騎師的道歉並未平息外界怒火。JRA雖對古川祭出12月5日至12月13日共9天的停賽處分，其中僅含4個賽馬日，但由於處分尚未生效，古川在11月28日與29日兩天仍獲安排多達7場出賽，外界紛紛質疑，為何在重大事故發生後仍願意讓古川頻繁出賽。事實上，古川奈穗過往爭議不斷，被部分媒體與馬迷直指為「累犯騎師」。過往黑歷史全被起底，包括：違規使用手機。2023年4月23日，同樣在福島競馬場，古川因違規攜帶智慧手機進入女性騎師休息室並使用，遭JRA重罰停賽10個賽馬日。違規率居高不下。自2021年出道以來，古川因斜行等危險動作受罰的頻率極高，出道首年出賽百場以上的騎師中，其受罰率高達4.07％，位居全聯盟倒數第二。截至2026年11月27日，她今年的受罰率仍高達3.29％，平均每出賽30場就會受罰一次。今年累計違規點數次數最多的騎師岩田望來，其受罰率為1.67％，古川的受罰率明顯偏高。同場地二度波及同一騎師。今年4月26日，同樣在福島競馬場第1場賽事，古川也曾將和田陽希一路逼向內欄並發生擦撞，當時古川被處以3萬日圓罰款。這意味著和田陽希在今年內，已兩度在同一場地成為古川斜行違規的受害者。此次喪命的「Blazely」隸屬於日本知名的「諾曼第馬主俱樂部」，當初採取共同出資募集，募集總額為1720萬日圓，分為400份並全數售罄。「Blazely」的母親「Elsley」曾是活躍於日本泥地短距離賽事的名駒，生涯奪下4勝，同樣隸屬於該俱樂部。「Blazely」不僅是其首胎，更適用「母馬優先出資制度」，許多從母馬現役時期便一路支持的資深馬迷，即便資金有限，仍懷抱著期待買下「Blazely」出資權，盼望見證牠的成長與在賽場馳騁的英姿。對於認購馬主而言，除了最初的購馬資金外，每月還需持續負擔飼養管理費、保險費、出道前的育成費及入廄後的寄託費。在眾人好不容易盼到「Blazely」生涯起步、準備大展身手之際，卻因騎師的人為疏失而在賽場上驟逝，也難怪廣大馬迷如此憤怒。