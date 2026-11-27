九合一大選將於明（28）日登場，不少在外地工作、讀書的民眾提前返鄉投票，除了高鐵、台鐵湧現搭車人潮，國道客運也出現長長的排隊隊伍。《NOWNEWS今日新聞》記者今（27）日下午直擊台北市政府轉運站，發現還不到下午4時30分，準備搭乘客運返回宜蘭的民眾就已經從站內排到站外，沿著統一時代百貨外側騎樓繞了整整2圈，宛如連假前夕的返鄉地獄。
還沒下班就排爆！市政府轉運站宜蘭返鄉人龍繞2圈
不到五點，市政府轉運站內已有大批旅客排隊等候搭車，現場也擺出告示牌，將「直達羅東」及「礁溪、宜蘭」旅客分流，引導民眾分別往站外左右兩側排隊。由於還沒進入下班尖峰時段，傍晚候車人潮恐進一步增加。
身為宜蘭人的記者，對於這樣的景象並不陌生，每逢連續假期返鄉，市政府轉運站幾乎都會上演大排長龍的戲碼，不僅上車前得花時間排隊，好不容易搭上客運，又可能碰上國道5號塞車，讓返鄉路程更加漫長。
中秋連假載客1.5萬人次曾創新高！民眾可考慮改搭台鐵
回顧今年9月中秋連假前夕，市政府轉運站也曾出現宛如跨年般的返鄉人潮。首都客運載客量甚至高達1.5萬人次，創下歷史新高，共開出1022個班次，尖峰時段一度有1800名旅客同時候車，民眾得等上約50分鐘才能搭車。如今碰上九合一大選前夕，熟悉的排隊盛況再度重現。
若不想在客運站久候，民眾也可選擇從台北、松山或南港車站搭乘台鐵東部幹線列車。已抵達市政府轉運站的旅客，則可搭乘捷運板南線前往南港站轉乘台鐵，避開國道5號可能出現的塞車情況。建議民眾出發前先透過台鐵官網及高速公路1968查詢班次、售票及即時路況，並預留充足的返鄉時間。
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不到五點，市政府轉運站內已有大批旅客排隊等候搭車，現場也擺出告示牌，將「直達羅東」及「礁溪、宜蘭」旅客分流，引導民眾分別往站外左右兩側排隊。由於還沒進入下班尖峰時段，傍晚候車人潮恐進一步增加。
身為宜蘭人的記者，對於這樣的景象並不陌生，每逢連續假期返鄉，市政府轉運站幾乎都會上演大排長龍的戲碼，不僅上車前得花時間排隊，好不容易搭上客運，又可能碰上國道5號塞車，讓返鄉路程更加漫長。
回顧今年9月中秋連假前夕，市政府轉運站也曾出現宛如跨年般的返鄉人潮。首都客運載客量甚至高達1.5萬人次，創下歷史新高，共開出1022個班次，尖峰時段一度有1800名旅客同時候車，民眾得等上約50分鐘才能搭車。如今碰上九合一大選前夕，熟悉的排隊盛況再度重現。
若不想在客運站久候，民眾也可選擇從台北、松山或南港車站搭乘台鐵東部幹線列車。已抵達市政府轉運站的旅客，則可搭乘捷運板南線前往南港站轉乘台鐵，避開國道5號可能出現的塞車情況。建議民眾出發前先透過台鐵官網及高速公路1968查詢班次、售票及即時路況，並預留充足的返鄉時間。