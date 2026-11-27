明（28）日就是九合一選舉投票日，高鐵迎來返鄉搭車需求，今（27）日下午5時至晚間8時，南港、台北及板橋3大車站將視自由座人潮啟動閘門管制。《NOWNEWS今日新聞》記者下午實際走訪高鐵南港站，發現站方已提前架設人潮管制公告、排隊圍欄，高鐵人員也集結準備因應晚間尖峰人潮。值得注意的是，現場已將對號座、自由座旅客的進站動線分開，持對號座車票的民眾可直接刷票進站，自由座旅客則須依照指示排隊，民眾搭車前可別走錯通道。
高鐵南港站提前部署！對號座靠左、自由座靠右排隊
《NOWNEWS今日新聞》記者下午近4時抵達高鐵南港站，距離預定管制時段還有約1小時，站方已在閘門前架設大型指示牌，以灰底標示「對號座」、橘底標示「自由座」，並設置排隊圍欄，方便旅客辨識進站動線。
持有對號座車票的旅客可依照指示靠左進站，自由座旅客則須靠右，依序排隊進站。現場也張貼對號座車票使用規定，提醒旅客依照票面所載日期、車次及座位搭乘，若有變更車票需求，須至售票窗口辦理。
高鐵自由座5點起管制！放行10分鐘、暫停5分鐘
此次高鐵針對南港、台北及板橋3站實施自由座人潮管制，管制時段為下午5時至晚間8時，當自由座等候時間達紅色燈號、預估等候時間達60分鐘以上時，將採取每開放自由座旅客進站10分鐘、暫停進站5分鐘的方式，分批引導旅客進入月台，持對號座車票的旅客則不受此項管制影響。
民眾出發前也可透過高鐵官網或「T-EX 行動購票」App 查詢自由座人潮燈號，掌握各站預估候車時間。至於此次管制能否有效疏通返鄉人潮、改善月台及車廂擁擠情形，仍有待晚間尖峰時段實際觀察。
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《NOWNEWS今日新聞》記者下午近4時抵達高鐵南港站，距離預定管制時段還有約1小時，站方已在閘門前架設大型指示牌，以灰底標示「對號座」、橘底標示「自由座」，並設置排隊圍欄，方便旅客辨識進站動線。
持有對號座車票的旅客可依照指示靠左進站，自由座旅客則須靠右，依序排隊進站。現場也張貼對號座車票使用規定，提醒旅客依照票面所載日期、車次及座位搭乘，若有變更車票需求，須至售票窗口辦理。
此次高鐵針對南港、台北及板橋3站實施自由座人潮管制，管制時段為下午5時至晚間8時，當自由座等候時間達紅色燈號、預估等候時間達60分鐘以上時，將採取每開放自由座旅客進站10分鐘、暫停進站5分鐘的方式，分批引導旅客進入月台，持對號座車票的旅客則不受此項管制影響。
民眾出發前也可透過高鐵官網或「T-EX 行動購票」App 查詢自由座人潮燈號，掌握各站預估候車時間。至於此次管制能否有效疏通返鄉人潮、改善月台及車廂擁擠情形，仍有待晚間尖峰時段實際觀察。