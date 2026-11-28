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▲基隆市長謝國樑順利連任，出席競選總部發表勝選感言。（圖／記者陳偉周攝）

▲基隆市長謝國樑順利連任，出席競選總部發表勝選感言。（圖／記者陳偉周攝）

更新：童子瑋敗選感言今晚7時許，民進黨基隆市長參選人童子瑋現身競辦，發表敗選感言。童子瑋感謝選戰這一路來支持者的陪伴，並向擔任競選主委的前總統蔡英文、及總統賴清德道歉指出，「是我不夠努力，讓大家失望了。」他同時感謝跨黨派戰友們的支持，包含國民黨前基隆市議長黃景泰、前民眾黨秘書長謝立功等，鼎立相助。他話鋒一轉，細數選戰期間，所有競選團隊及他所接觸的每一位市民，感謝競選團隊及志工，風雨中陪我站路口的好朋友。感謝市民朋友願意相信他，甚至把對這座城市的期待，都交給他。最後他向大家溫情喊話說，「我會盡力為這座城市努力，請大家不要對基隆氣餒，我會繼續跟大家一起努力。」基隆市長謝國樑連任成功，目前得票為9萬6000票，領先民進黨基隆市長參選人童子瑋9萬1000票，詳細票數仍以中選會公佈為主，在競選總部自行宣布勝選。謝國樑將於今晚6時許現身競選總部，向支持者宣布當選感言。謝國樑在臉書宣布勝選消息，指出：「謝謝每一位走進投票所的基隆市民，國樑宣佈贏得本次市長選舉！」「謝謝大家用一張張選票，給國樑和團隊繼續留在市政府、為基隆打拚的機會，也謝謝所有一路陪伴、守在競總與各處為我們加油的夥伴。勝選不是終點，而是下一段責任的開始。我現在正前往競選總部向大家致意，未來四年，我們會繼續傾聽每一個聲音，把承諾化為行動，讓基隆。」「感謝信仰，讓我順利翻轉、贏得勝利！」謝國樑現身競辦指出，這次的選情一度非常緊張，然而他靠信仰度過難關，他引用詩篇65章第11節經文，來表述他心中最真實的感受，「你以恩典為年歲的冠冕；你的路徑都滴下油酯。......一切努力為了基隆所有的百姓，願愛與恩典充滿我們的下一代。」市政方面，謝國樑指出，連任後的未來四年有非常多的工作需要完成，包含如何有效兼顧市民需求，來完成捷運的第二階段工程，打造三座購物中心，來面對及服務基隆與所有來基隆觀光的旅客。還有AI數據中心，如何跟台北市長蔣萬安攜手合作，打造屬於台北和基隆的AI產業佈局。謝國樑強調第二任期會全力以付，向市民喊話要全力支持他。