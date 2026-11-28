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投票日天氣 北部地區 晴時多雲 19~25℃ 中部地區 晴時多雲 21~28℃ 南部地區 晴時多雲 22~29℃ 東部地區 多雲 21~25℃



▲中央氣象署預估，週末兩天受到東北季風增強影響，北部地區氣溫轉涼，中南部地區日夜溫差大。（圖／中央氣象署提供https://www.cwa.gov.tw/） ▲中央氣象署指出，11/28九合一大選投票日各地天氣晴朗穩定，僅東半部地區雲量稍多，相當適合外出活動。（圖／中央氣象署提供https://www.cwa.gov.tw/）



中央氣象署指出，今（28）日九合一大選投票日，全台各地及外島澎湖、金門、馬祖天氣普遍晴朗穩定，東部地區雲量稍多，花東地區偶有零星短暫雨，外出投票相當舒適。不過因為東北季風轉強，北部、宜蘭及花蓮天氣轉涼，低溫約攝氏19~22度，其他地區早晚較涼、日夜溫差大，尤其南部地區溫差可達攝氏10度左右，提醒早出門去投票的民眾務必要多加件衣物保暖。氣象署表示，今日全台各地天氣大致晴朗穩定，僅東半部地區雲量稍多，但偶爾陽光也會露臉，降雨部分僅花東地區有零星短暫陣雨，但雨勢也不會太明顯，在深秋季節中是難得一見的好天氣，白天民眾投票並不受到天候影響，民眾可以好好把握，踴躍投票之餘也可以外出走走。不過因為東北季風增強，氣象署發布強風特報，提醒今日清晨至晚上，桃園市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。特報區域包括桃園市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣，為黃色燈號。提醒民眾注意在戶外請小心因強風造成路樹、不堅固建築或定置物(如鐵皮屋、貨櫃及電線桿等)脫落或掉落；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。各地低溫稍降，預估北部地區氣溫約攝氏19~26度；中部地區低溫約攝氏21~28度；南部地區氣溫約攝氏22~29度；東部地區約攝氏21~25度，氣象署也提醒，沿海地區可能要注意有強風，前往海邊活動要注意安全。至於今晚各地好天氣仍可持續，有意參加開票相關活動的民眾不需擔心天氣問題，但氣象署提醒，中南部地區日夜溫差稍大，請民眾務必要多添加衣物禦寒。投票日天氣預估（資料來源：中央氣象署https://www.cwa.gov.tw）