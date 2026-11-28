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苗栗縣長鍾東錦順利連任成功，鍾東錦今晚六時許，得票數為11萬974票，領先民進黨參選人陳品安得票數6萬6356票，鍾東錦現身競選總部自行宣布當選。鍾東錦在臉書宣布當選，寫下，「每個人都需要為自己的選擇負責，而苗栗人民的責任，由我一肩扛起。」「今天東錦所獲得的每一票，不僅是鼓勵、支持與肯定，更是所有縣民把對於故鄉未來的想望，都投注在這張選票裡面。每一個章，每一次的選擇，都只希望為家人，帶來更好的生活願景。」「感謝苗栗人民給東錦的再一次機會，這份握在手心的期盼，我萬分感謝，且走且珍惜。」鍾東錦指出，過去四年，東錦執政如履薄冰；四年後的今天，但願沒讓大家失望。而從今天過後，未來四年，縣府團隊也將竭盡全力，實踐政見，打破政黨藩籬，跨越不同立場，為完成所有故鄉人共同目標而努力。他總結指出，「這是個榮耀時刻，屬於今天站在這塊土地上的每一個人，縱然未來或有不同路向，但腳下所踏，都是故鄉。」