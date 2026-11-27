明（28）日就是九合一選舉投票日，不少民眾選擇提前返鄉，台灣高鐵今（27）日公布6班全車自由座加班列車資訊，南下、北上各3班，除商務車廂外，其餘車廂皆提供自由座服務。《NOWNEWS今日新聞》記者下午直擊高鐵南港站，發現站方已貼出臨時加開列車公告，其中8859車次將於晚間6時55分自南港站出發，沿途各站皆停靠，晚間9時15分抵達左營站。
高鐵南下車票難買！下午4點查詢、回台南得等到晚間9點半
《NOWNEWS今日新聞》記者下午3時59分實際透過高鐵南港站自動售票機，查詢當日南港至台南的單人對號座車票，發現當時最早可選購的班次為晚間8時40分出發的商務車廂，若想購買標準車廂對號座，則須等到晚間9時30分出發的班次，抵達台南已是晚間11時26分。
為疏解搭車人潮，高鐵南港站也貼出臨時加開列車公告，晚間6時55分將加開南下8859車次，除商務車廂外，其餘車廂皆提供自由座服務。持自由座車票的旅客，也可視加班列車商務車廂座位狀況，向列車長補票搭乘。
高鐵11月27日加開6班全車自由座！各站停靠時間一次看
根據台灣高鐵今日最新公告，今日加開南下、北上各3班全車自由座列車，其中南下列車分別由台北、南港站出發，北上列車則由台中、左營站出發，各班次停靠時間如下：
🟡 南下加開3班
📌 8855車次（台北－左營）
台北18:05、板橋18:13、桃園18:27、新竹18:38、苗栗18:49、台中19:08、彰化19:19、雲林19:29、嘉義19:43、台南20:02、左營20:15。
📌 8859車次（南港－左營）
南港18:55、台北19:05、板橋19:13、桃園19:27、新竹19:38、苗栗19:49、台中20:08、彰化20:19、雲林20:29、嘉義20:43、台南21:02、左營21:15。
📌 8529車次（台北－台中）
台北20:56、板橋21:04、桃園21:17、新竹21:28、苗栗21:40、台中21:56。
🟡 北上加開3班
📌 8522車次（台中－南港）
台中17:21、苗栗17:39、新竹17:51、桃園18:04、板橋18:16、台北18:26、南港18:35。
📌 8530車次（台中－南港）
台中20:04、苗栗20:24、新竹20:39、桃園20:51、板橋21:05、台北21:16、南港21:25。
📌 8858車次（左營－南港）
左營20:50、台南21:06、嘉義21:25、雲林21:37、彰化21:48、台中22:00、苗栗22:21、新竹22:36、桃園22:50、板橋23:02、台北23:12、南港23:20。
高鐵原訂20班全車自由座疏運！明天上午還有8班
因應此次選舉返鄉需求，台灣高鐵日前已宣布3大疏運應變措施，包括加開10班對號座享77折優惠的紅眼列車、規劃20班全車自由座列車，以及實施北部3大車站自由座進站管制。
高鐵原先規劃的20班全車自由座列車，安排於11月27日晚間及28日上午行駛，其中明日中午12時前就有8班，南下、北上各4班。若今日不急著返鄉，也可考慮改搭明日上午的列車，避開今晚搭車尖峰。
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《NOWNEWS今日新聞》記者下午3時59分實際透過高鐵南港站自動售票機，查詢當日南港至台南的單人對號座車票，發現當時最早可選購的班次為晚間8時40分出發的商務車廂，若想購買標準車廂對號座，則須等到晚間9時30分出發的班次，抵達台南已是晚間11時26分。
為疏解搭車人潮，高鐵南港站也貼出臨時加開列車公告，晚間6時55分將加開南下8859車次，除商務車廂外，其餘車廂皆提供自由座服務。持自由座車票的旅客，也可視加班列車商務車廂座位狀況，向列車長補票搭乘。
根據台灣高鐵今日最新公告，今日加開南下、北上各3班全車自由座列車，其中南下列車分別由台北、南港站出發，北上列車則由台中、左營站出發，各班次停靠時間如下：
🟡 南下加開3班
📌 8855車次（台北－左營）
台北18:05、板橋18:13、桃園18:27、新竹18:38、苗栗18:49、台中19:08、彰化19:19、雲林19:29、嘉義19:43、台南20:02、左營20:15。
📌 8859車次（南港－左營）
南港18:55、台北19:05、板橋19:13、桃園19:27、新竹19:38、苗栗19:49、台中20:08、彰化20:19、雲林20:29、嘉義20:43、台南21:02、左營21:15。
📌 8529車次（台北－台中）
台北20:56、板橋21:04、桃園21:17、新竹21:28、苗栗21:40、台中21:56。
🟡 北上加開3班
📌 8522車次（台中－南港）
台中17:21、苗栗17:39、新竹17:51、桃園18:04、板橋18:16、台北18:26、南港18:35。
📌 8530車次（台中－南港）
台中20:04、苗栗20:24、新竹20:39、桃園20:51、板橋21:05、台北21:16、南港21:25。
📌 8858車次（左營－南港）
左營20:50、台南21:06、嘉義21:25、雲林21:37、彰化21:48、台中22:00、苗栗22:21、新竹22:36、桃園22:50、板橋23:02、台北23:12、南港23:20。
高鐵原訂20班全車自由座疏運！明天上午還有8班
因應此次選舉返鄉需求，台灣高鐵日前已宣布3大疏運應變措施，包括加開10班對號座享77折優惠的紅眼列車、規劃20班全車自由座列車，以及實施北部3大車站自由座進站管制。
高鐵原先規劃的20班全車自由座列車，安排於11月27日晚間及28日上午行駛，其中明日中午12時前就有8班，南下、北上各4班。若今日不急著返鄉，也可考慮改搭明日上午的列車，避開今晚搭車尖峰。