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基隆市長謝國樑連任成功，以9萬6000票擊敗民進黨市長參選人童子瑋（獲得9萬1000票），學者分析謝國樑具執政優勢，任期內讓捷運動工主打政績牌、通過大罷免期中考， 整合地方藍白勢力等三大關鍵，繼續在基隆市執政。攤開選舉公報檢視兩位基隆市長候選人政見，童子瑋政策聚焦「顧長輩」、「青年減壓」與「升級交通」三主軸，有具體數字目標規劃，從加碼三節、重陽金年領2萬、首創0至3歲育兒禮金1000元、增建青年住宅到改善交通等，卻缺乏大方向的願景發展，未看到關於青年就業政策的規劃。謝國樑則有執政優勢，從加入基礎建設、招商到推動都市升級，到推動全齡照護到打造宜居城市，臚列14項政見，多數為過去4年累積政見成果。最吸睛政見莫過於任內基隆捷運動工之外，更推動基隆智慧科技園區，搭上AI產業潮流、創造就業機會，讓基隆市民選擇讓謝國樑打造未來四年願景。選戰落幕，中國文化大學新聞系教授莊伯仲分析，謝國樑勝選三大關鍵，首先是2024年10月13日挺過「大罷免期中考」，當時以同意罷免票數（6萬9934票）低於不同意票數（8萬6014票），罷免失敗。莊伯仲指出謝國樑2年前挺過大罷免，長期基隆市藍大綠的基礎下，謝國樑以執政優勢，通過市長選舉這場「期末考」。回歸政策討論，謝國樑執政期間曾爆出爭議事件，首先是當選拋出「公益青年就業電動機車補助案」，規劃送出5萬輛電動機車，最後發出2.6萬輛電動機車，後因預算不足喊卡，謝國樑在議會接受質詢稱連任後繼續發完。另外，2024年初當時吵得沸沸揚揚的「東岸商場易主案」風波，當時謝國樑指示警方於凌晨強制接管商場，遭主富服裝公司（NET）聲請國賠2,139萬，台北高等行政法院去年裁定駁回，NET提抗告；今（2026）年10月22日，最高行政法院認定，強制接管屬於「事實行為」，並非「行政處分」，駁回NET抗告。莊伯仲認為，謝國樑歷經兩大相關爭議均全身而退，並不影響選情，最後仍以政策打動選民。最後是謝國樑創下「藍白合」另類示範區，搭配民眾黨基隆市黨部主委邱佩琳擔任副市長，共同執政4年，打下基礎。莊伯仲提醒，以約36萬人口的基隆市民來說，多數為往返新北、台北工作的通勤族，解決交通問題，就能贏得民心，11月17日基隆捷運線動工典禮，或許被視為謝國樑選情關鍵的定心丸。