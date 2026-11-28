有台灣普立茲獎美名的第52屆曾虛白先生新聞獎24日頒獎，「信義房屋社區營造與地方創生報導獎」由中嘉寬頻｜慶聯以「圈禁之後水泥縫中的紅菱餘溫」奪下，作品記錄高雄大寮拷潭社區守護菱角文化的努力。
曾虛白先生新聞獎是台灣新聞界最高榮耀。第52屆頒獎典禮於11月24日盛大舉行，今年度共有26家媒體、出版業或自由媒體人報名、348件作品爭奪獎項。
本次中嘉寬頻｜慶聯以「圈禁之後水泥縫中的紅菱餘溫」獲獎，作品講述過去仰賴菱角為生的高雄大寮拷潭社區，在快速道路開闢之後地區產業急遽轉變，當地居民逐漸感受菱角文化的消失，而主動辦理紅菱季等活動，號召大眾共同參與、關心在地文化。獲獎團隊表示，除了講述這段在地故事與地方的努力、保存即將消失的地景地貌之外，也想提醒大眾濕地消失對環境的衝擊。
「信義房屋社區營造與地方創生報導獎」今年共有56件參賽作品，類型橫跨影音、音頻與文字等，關注足跡橫跨東西台灣，包括災後家園重建、青年返鄉與創造社區循環經濟等議題，透過不同媒材向大眾展現跨世代、跨區域對台灣這片土地的熱情與關懷。
信義房屋創辦人周俊吉表示，信義房屋致力於永續發展，從協助超過3000個社區圓夢的社區一家全民社造計畫出發，到讓具有發展潛力的社區能建立起自己的商業發展模式的地方創生；2025年更進一步催生「社區一家企業同行」共好平台，媒合企業與社區一起把好事做得更久、更深。讓社區一家，不只是信義房屋的行動，而是更多人、更多企業願意一起加入的共好行動，這是信義房屋回饋這片土地的方式。
周俊吉表示，希望透過「信義房屋社區營造與地方創生報導獎」的逐漸累積，讓台灣社會豐美的人情紋理被看見、被重視、被珍惜，也期待有更多同好願意加入我們的行列，大家攜手打造一個愈來愈好的台灣。
相關資訊可於曾虛白先生新聞獎基金會網站查詢https://www.cna.com.tw/project/thp_award/
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本次中嘉寬頻｜慶聯以「圈禁之後水泥縫中的紅菱餘溫」獲獎，作品講述過去仰賴菱角為生的高雄大寮拷潭社區，在快速道路開闢之後地區產業急遽轉變，當地居民逐漸感受菱角文化的消失，而主動辦理紅菱季等活動，號召大眾共同參與、關心在地文化。獲獎團隊表示，除了講述這段在地故事與地方的努力、保存即將消失的地景地貌之外，也想提醒大眾濕地消失對環境的衝擊。
「信義房屋社區營造與地方創生報導獎」今年共有56件參賽作品，類型橫跨影音、音頻與文字等，關注足跡橫跨東西台灣，包括災後家園重建、青年返鄉與創造社區循環經濟等議題，透過不同媒材向大眾展現跨世代、跨區域對台灣這片土地的熱情與關懷。
信義房屋創辦人周俊吉表示，信義房屋致力於永續發展，從協助超過3000個社區圓夢的社區一家全民社造計畫出發，到讓具有發展潛力的社區能建立起自己的商業發展模式的地方創生；2025年更進一步催生「社區一家企業同行」共好平台，媒合企業與社區一起把好事做得更久、更深。讓社區一家，不只是信義房屋的行動，而是更多人、更多企業願意一起加入的共好行動，這是信義房屋回饋這片土地的方式。
周俊吉表示，希望透過「信義房屋社區營造與地方創生報導獎」的逐漸累積，讓台灣社會豐美的人情紋理被看見、被重視、被珍惜，也期待有更多同好願意加入我們的行列，大家攜手打造一個愈來愈好的台灣。
相關資訊可於曾虛白先生新聞獎基金會網站查詢https://www.cna.com.tw/project/thp_award/