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離職率降低超過10%、業績成長名列前茅，信義房屋業一區協理林根弘從人才養成帶動組織共好，翻轉原本人才流失、業績表現不彰的業務區，26日獲選第19屆「台灣百大 MVP 經理人」組織營運類得主。林根弘除了改善服務流程、精準行銷之外，打破既有會議形式、設計業績以外的不同獎勵方式，並且以行動與同仁一同走入商圈創新經營等等，塑造出向心力強勁的團隊。不僅讓所帶領區域在近一年中業績成長名列前茅，離職率也大幅降低超過10%，客戶推薦值與委託成交比效率皆大幅提升，整體團隊在半年內屢屢奪下公司業務區大獎。「台灣百大 MVP 經理人」組織營運類獎項，旨在表彰有效整頓組織、推動轉型，打造具韌性與創新的團隊文化的經理人。信義房屋業一區協理林根弘在面臨人才流失、業績表現不彰、業務區內橫向溝通不足的情況下，翻轉組織營運模式，致力於打造「永續經營」團隊。林根弘從源頭管理，讓團隊由成果導向轉變為成長導向，從人才養成帶動組織共好，進而提升服務品質、建立組織文化，而後帶動績效穩定成長，塑造出人才與績效同步成長的冠軍團隊。面對推動專案與組織變革的挑戰，林根弘從想法開始做起溝通，和團隊一同找出業務拓展困境與解決方式，大膽調整組織分組，並且以身作則影響大家改變，明確出努力的方向，並持續提升夥伴能力，讓夥伴齊步朝目標邁進，後再將區域成功經驗模組化，擴散成為全公司的標準與助力。為彰顯經理人的價值及貢獻，《經理人》雜誌於2008年起舉辦「台灣百大 MVP 經理人」選拔，從各行各業找出 100 個堅守崗位、創造價值、為組織和團隊做出關鍵貢獻的經理人，共分為永續經營、數位創新、產品服務、行銷業務與組織營運五大類。信義企業集團創立以來，秉持企業經營的核心理念，堅持「先義後利」、「以人為本」、「正向思考」的精神，持續打造多元、包容、成長的職場環境，善待包含客戶、員工、股東等六大利害關係人，不只一線同仁據此為客戶提供服務，領導階層亦以此出發，帶領團隊邁向共好，與客戶及同仁一同圓夢，希望達到「有信義的地方，就有信任和幸福」。