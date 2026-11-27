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選前倒數一天，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（27）晚原定的實體「市民之夜」，改成線上直播形式登場。沈伯洋表示，若網路能算現場人數，「我們現場已經超過20萬人啦！」此外，日前在網路上引起討論的內湖花店聽障林老闆，今晚也特別獻花力挺，並比出手語祝福。沈伯洋晚間7時舉行「市民之夜」線上直播，截止目前為止，觀看人數最高突破30萬人觀看。直播除了播放競選影片，也邀請多名市民對談。沈伯洋一開場先道歉，本來想要給大家更好的舞台，在仁愛路與大家同樂，但後來發生很多的事，因此沒有辦法，但對他們團隊來講，這場選戰他們一直想要做更多的創新，想要讓這個選舉更不一樣，「我們不想要負面選舉，希望是正面的，希望是講政策的」。沈伯洋提到，從小到大他很常跑選舉場，但沒有那麼常在喊「凍蒜」，因此等等會用不同的形式，讓大家能小聲喊「凍蒜、凍蒜」，或在樓下喊也沒關係，想要用線上直播方式，他覺得很不錯。沈伯洋說，一直記得前監察院長陳菊在造勢時候會喊，「我們現在已經10萬人了！」，要告訴大家，若網路算現場，「我們現場已經超過20萬人啦！」這是一個新的時代，會告訴大家新時代的運作是如何、新時代選舉是如何。沈伯洋昨宣布，今白天將啟動全台北大車掃，走訪各地、與市民聊天；晚間「市民之夜」改為線上直播，民眾可在家中觀看直播，競選團隊也推出互動式應援地圖，多達300店家串聯，讓民眾透過揪團方式觀看直播，每成功組成一團，地圖上就會亮起一顆星星，沈伯洋期盼讓星星遍布整座台北市。