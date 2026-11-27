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2026九合一大選最終一搏，台北市長蔣萬安今（27）晚在凱道舉辦選前之夜，活動開始就宣布超過5萬人擠到景福門，展現藍營強大陸軍實力。第一位登場致詞的藍營嘉賓是身兼競總主委的台中市長盧秀燕，不過致詞時她卻脫口說出「民調不一定會呈現人心」，隨後高喊「台北就要蔣萬安，不要撕裂分化台灣、拒絕出征和霸凌、拒喝光電水，我們受夠了站出來，讓自己的聲音被聽見，民主社會人民才是老闆，台北就要蔣萬安」，台下民眾高喊「去投票」。盧秀燕說，一個星期前，她拍了一支影片，叫做沉默之聲，短短7天內，點閱破了2百萬，為什麼影片討論沉默，卻引起社會上這麼大的共鳴，這值得深思跟關心的民主或反民主現象。沉默不是沒有聲音，不發言不代表沒有意見，本身不表態，也不表示沒有態度，所以這次選舉當中，民調不一定會呈現人心，但明天的選票可以。盧秀燕續道，明天要用選票證明民主偉大，不管權力大小、聲音大小，只要你走進投票所，每一張選票都同樣重要，今天為了蔣萬安聚集在此，為的是萬安贏台北贏，怎麼讓萬安贏？出來投就會贏，所以一開始就給自己跟台北加油打氣。隨後盧秀燕高喊「台北就要蔣萬安，不要撕裂分化台灣、拒絕出征和霸凌、拒喝光電水，我們受夠了站出來，讓自己的聲音被聽見，民主社會人民才是老闆，台北就要蔣萬安」，台下民眾也高喊「去投票」。蔣萬安選前之夜活動晚間7時開始，先由啦啦隊帶動跳應援主題曲《台北安可》，只見台下許多長輩雖然不太會跳，但仍隨著歌曲搖旗吶喊。隨後4名主持人牛煦庭、李明賢、鍾沛君、王淺秋暖場，除了大讚民眾「不講武德」，一開始就爆場，另外也呼籲若在場邊遇到「青鳥」舉牌挑釁，不要理他要理性對待，更呼籲大家今晚把沉默的力量站出來。