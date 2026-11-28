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▲台北凱達大飯店的百宴自助餐廳推出里民優惠。（圖／台北凱達大飯店提供）

▲JR東日本大飯店台北的「Brilliant鉑麗安全日餐廳」加入會員，假日下午茶有優惠價。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

▲千葉火鍋11月起加碼有8道越南料理吃到飽。（圖／千葉火鍋提供）

▲「千葉火鍋」即日起推出「腰子三吃吃到飽」，麻油腰子、三杯腰子、涮腰子３種風味無限吃。（圖／千葉火鍋提供）

▲到「涮樂和牛鍋物」消費，只要符合資格，將加碼九孔鮑魚吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

▲吃肉多多除了肉盤，還有自助吧的70種食材吃到飽。（圖／翻攝Google 評論）

今天是九合一選舉日，投票完可約聚餐去，選擇吃到飽餐廳正好符合大眾不同需求，不過大部分吃到飽餐廳僅有平日折扣，《NOWNEWS今日新聞》整理全台7大吃到飽餐廳品牌就連假日也有的優惠活動。像是肉多多火鍋，平假日都享有299元起肉盤主菜+自助吧吃到飽。還有台北JR東日本飯店的buffet，有假日下午茶優惠價。另外還有加菜，增加大蛤蜊、越南菜、腰子等無限供應。▪️里民優惠：設籍或工作於台北市萬華區、中正區的居民，出示相關證件享8折優惠（同一人同一張證件最多折扣4人，優惠者需另加原價一成服務費）。使用本優惠需先預約訂位，並於現場主動向餐廳人員出示證件。▪️：65歲以上長者享75折方案日期：即日起 ~ 2026年12月30日優惠：加入 JR東日本大飯店台北LINE@官方帳號享限定優惠價900元（原價1080元+10%)除外日：2026年12月24~27日不適用備註：一、本優惠專案恕無法與信用卡、餐券或其他優惠活動併用，敬請見諒並感謝您的理解。二、好友優惠限本人使用，每一帳號僅可折扣一位。▪️日期：即日起 ~ 2026年12月30日優惠：周一至周四午晚餐、周五午餐「75折」優惠；除外日：2026年12月24~27日不適用備註：一、活動優惠限本人使用，無擴及同行者；使用優惠須出示會員畫面。二、早餐與客房餐飲不適用此優惠活動。三、優惠者須另加原餐價一成服務費。設籍台南市安平區，於元素餐廳用餐即享85折優惠，平、假日的午餐晚餐餐期皆可使用，同桌同行者上限8人，第9人起，以原價計費。訂位時須告知使用此優惠，並於結帳時，出示身分證件。連鎖火鍋品牌「千葉火鍋」也宣布，即日起至12月31日推出「越南越有味－越式美食」主題饗宴，另規劃8道越式料理無限暢饗，菜色包含「金月鮮蝦餅」、「南洋咖哩蟹」、「越式檸檬魚」、「金酥香茅魚」、「西貢香酥炸春捲」、「炙烤五花肉」、「海鮮涼拌木瓜絲」與「越式米線春捲」等，並宣告又再加碼「腰子三吃吃到飽」，包含「麻油腰子」、「三杯腰子」、「涮腰子」共3種風味無限吃。提醒「千葉火鍋」全台分店餐價不同，每人最低499元起，享有自助吧蔬菜、海鮮、肉品吃到飽。「馬辣」「新馬辣」推出即日起～11月30日同步推出IG打卡加菜活動，只要２位成人以上同行，符合指定餐點消費門檻，即平日午餐798元＋10％（含以上，１人）餐點、晚餐及假日898元＋10％（含以上，１人）餐點（以上金額不含10％清潔費），並拍攝店內餐點照片並上傳IG、完成指定打卡任務，就能免費升級全桌「XXL大蛤吃到飽」。「新馬辣Plus」也是即日起～11月30日，２位成人以上同行，平日午餐每人消費898元＋10％以上餐點，或晚餐及假日每人消費998元＋10％以上餐點，完成IG拍照打卡任務，就能讓全桌免費升級「XXL大蛤吃到飽」。「涮樂和牛鍋物」即日起～11月30日同樣推出IG打卡加菜活動，至少２位成人同行，平日午餐每人消費749元＋10％以上餐點，或晚餐及假日每人消費799元＋10％以上餐點，拍照上傳IG並標記品牌官方帳號，就能免費升級全桌「九孔鮑魚吃到飽」。邁入10週年的連鎖品牌「肉多多火鍋」宣布，菜單上繼續延續299元起套餐，即日起再加碼推出「泰式冬蔭」「韓式泡菜」，只要另加75元（其他湯底則另加15元起）。樂多多集團提到，299元套餐的主餐可任選活力梅花豬或無骨鮮雞腿，搭配蔬食自助吧70多種菜色，菜色包含多種類的當季時蔬，還有火鍋丸餃、各式冰品吃到飽，並可以享用CAMA咖啡以及手搖飲「大苑子」的跨界聯名飲品。