我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳世凱偕同交通部次長陳彥伯前往臺北轉運站了解國道客運選舉疏運情形。(圖/交通部提供）

快捷公車與排班計程車延後收班

明（28）日即將迎來地方公職人員選舉及公投，今日起各大運輸場站備戰迎接返鄉投票人潮高峰。交通部長陳世凱今去台北轉運站、高鐵站等視察，也提醒29日則將迎來返程高峰，「資訊走在人潮前面，調度走在問題前面」。本次選舉整體疏運運能，遠高於111年地方公職人員選舉及113年總統大選，目前高鐵及部分離島空運尖峰時段訂位已接近全滿。疏運期間，高鐵加開71班次，共開行749班次，並首度推出紅眼優惠列車；臺鐵加開86列次；國道客運日均開行7,088班次，提供23.9萬個座位；國內空運提供1,010架次、約7.3萬個座位；海運提供42航次、約1.7萬個艙位。陳世凱先視察臺北轉運站。今日返國道客運預計開行8,079班次，提供27.7萬個座位，並機動籌備加班車。他也前往臺北車站高鐵前進指揮所，掌握高鐵通車近20年來首次在尖峰時段實施自由座「閘門儀控」進站管控，現場檢視排隊與放行節奏。他也感謝三位「捷出好友」；臺北捷運協助人潮疏導，臺中捷運及高雄捷運加開深夜班次，銜接高鐵紅眼列車。此外，交通部也已請相關地方政府及高鐵公司協調高鐵站快捷公車及排班計程車配合紅眼列車抵站時間，延後收班及加強車輛調度，確保深夜抵站旅客仍有充足的接駁服務。