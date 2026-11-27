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九合一選戰明（28）日投票，高雄市左營、楠梓區市議員選情激烈。無黨籍9號候選人陳冠宇今（27）日晚間在右昌三山國王廟前向鄉親喊話，感謝支持者在選戰最後階段主動到場聲援。現場「冠宇加油」聲此起彼落，陳冠宇也向一路陪伴的鄉親及志工表達謝意。陳冠宇競選團隊表示，投票日前夕，陳冠宇持續走訪市場與社區，沿途有鄉親主動揮手、上前握手，也有人在路旁高聲加油。從街頭拜票到選前之夜，鄉親以自發行動表達支持。陳冠宇表示，選情越是緊繃，越能感受到鄉親的疼惜。這一路聽到的加油與叮嚀，他都會記在心裡，也會以實際行動回應鄉親的託付。陳冠宇晚間也與團隊在競選總部集結，感謝第一線志工和支持者的投入。他表示，希望延續父親陳善慧多年來的在地服務，把走訪左營、楠梓時聽到的需求帶進議會，聚焦交通改善、產業發展、育兒、長照及防災等地方議題。陳冠宇呼籲鄉親明天踴躍出門投票，支持高雄市左營、楠梓區9號陳冠宇。