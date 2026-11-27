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九合一大選進入倒數時刻，鳳山區議員候選人蘇致榮，近來獲得多位民進黨重量級人士接力推薦，紛紛透過拍攝影片、站台力挺或親自陪同掃街等方式，表達對蘇致榮的支持，也讓鳳山選情升溫不少，蘇致榮也成為議會過半最關鍵一席。蘇致榮近來獲得包括高雄市長候選人賴瑞隆、總統府秘書長潘孟安、民進黨高雄市黨部主委黃捷、戒慎恐懼協會總會長林俊憲、鳳山在地立委許智傑、立委邱議瑩、高雄市議會康裕成議長、內政部長劉世芳，以及中華職棒大聯盟會長蔡其昌等人接連力挺。蘇致榮表示，感謝民進黨前輩在選戰最後關鍵時刻給予支持，無論是百忙之中抽空拍攝影片，或是來到鳳山陪同站台及掃街，每一份鼓勵都讓自己深受感動，也感受到長期對地方服務獲得肯定。鳳山在地立委許智傑表示，自己持續關注蘇致榮的選情，認為蘇致榮長期深耕地方、認真服務，是鳳山地方政治的重要人才，許智傑呼籲民眾，選戰最後關鍵階段，呼籲支持者出來投票支持蘇致榮。總統府秘書長潘孟安則給予蘇致榮高度肯定，感謝阿榮一直秉持「認真打拚、骨力又受教」的精神，希望他能為鳳山爭取更多建設與福利，並肯定蘇致榮未來將是高雄市議會中鳳山的重要代言人，也期待他成為未來賴瑞隆市長推動市政的重要助力。內政部長劉世芳也特別表達肯定，指出蘇致榮是土生土長的鳳山囝仔，一直以來腳踏實地、認真打拚。劉世芳期許蘇致榮未來進入議會後，持續傾聽年輕世代的聲音，切實照顧青年需求，並全力推動鳳山體育發展，呼籲鳳山鄉親給阿榮一個為大家服務的機會。中華職棒大聯盟會長蔡其昌特別從運動專業與基層經驗推薦蘇致榮，指出蘇致榮擁有二十多年國手資歷，曾任國家壘球隊總教練，最了解運動發展與基層需求。此外，蘇致榮也曾擔任陳其邁市長秘書、許智傑委員副主任，具備完整行政歷練。蔡其昌肯定蘇致榮永不放棄、認真打拚的精神，期待他未來能為鳳山與高雄打造更好的運動環境與教育。蘇致榮最後感謝每一位願意站出來支持他的好朋友，並表示自己會帶著大家的鼓勵，堅持到最後一刻，也希望鄉親能夠了解自己提出的地方政見，讓鳳山的公共建設及地方服務有持續討論與推動的機會，未來與賴瑞隆市長一起推動鳳山的建設。