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選戰倒數計時，台北市長蔣萬安今（27）晚在凱道舉辦選前之夜，活動一開場就宣布超過5萬人，繼「燕子」競總主委盧秀燕開場致詞後，「漢子」新北市長侯友宜致詞時，感性說8年即將卸任，但要選民記得，基隆市長謝國樑3號，蔣萬安5號、桃園市長張善政2號，「記得，一個都不能漏，只有我可以卸任」；國民黨新北市長候選人李四川致詞時則說，「離開262天，我想你們」，辣嗆「台北市民會投一個在仁愛路4天的市長嗎？」國民黨新北市長候選人李四川致詞一開場就問大家「有沒有想我，離開262天，我想你們」，更說今天不談3號，今天談5號，他在台北市待了30年，看到一位像蔣萬安的市長，最近一直叫他好好睡覺，不必擔心，因為台北市民是有智慧的，你會投一個要在仁愛路封路4天的市長嗎？除非他沒有想清楚、不認識台北市、市政，大家說對不對。李四川更自嘲，3年來他本來應該好好退休了，無緣無故被蔣萬安再叫出來，結果害他還要去新北市，既然這樣，就要把蔣萬安顧好，所以明天他要看待30年的台北市，市民智慧到哪裡。侯友宜說，感謝大家挺蔣萬安，因為當年在拚連任時，蔣在拚台北市初選跟選舉，時間很快，4年一下子就過了，他在新北市八年要卸任了，記得萬安當選時曾跟他說，要跟謝國樑、張善政4個人一起同心同力，做一個做事情的領袖，為北台灣千萬人口努力，一定要做出成績，才對得起市民，這是他當時提出基北北桃共同治理，這4年來交通路網、教育文化、產業經濟、社會福利，154件完成99件，這要謝謝蔣萬安、張善政、謝國樑。侯友宜續道，包括捷運南環、北環、基隆捷運、桃園的綠線、棕線連接，明年萬大中和線要完工了，這要謝謝蔣萬安，時間很快，謝國樑3號，現在在拚連任、蔣萬安5號、張善政2號，記得，一個都不能漏，只有他可以卸任，新北市幾號？3號李四川，合作共榮、團隊接力，再創基北北桃做事連線。台北市立委王鴻薇致詞時，痛斥首都市長選舉充滿幻象跟謊言，對手沈伯洋一手拿著國際惡名昭彰金融禿鷹的錢，一手主導社會對立的大罷免，但在重金金流的包裝下變成洋流，呼籲民眾去投票揭穿假象。