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2026九合一選舉進入最後倒數衝刺階段，各陣營候選人無不把握黃金時間進行車隊掃街拜票。在緊繃激烈的選戰氛圍中，新竹市長候選人莊競程車掃時，因為太陽太大，下意識舉起手擋在老婆方心慧的額前，意外在社群平台Threads上爆紅，吸引超過3萬名網友按讚朝聖，直呼「被閃瞎」、「又相信愛情了」。從網友分享的畫面中可以看到，當時正值烈日當空，站在宣傳車上的莊競程與妻子皆披著競選背帶全力拜票，後方宣傳車上還可見到醒目的3號標誌。或許是察覺到陽光過於刺眼，站在後方的莊競程相當自然地伸出左手，直接輕輕蓋在妻子戴著鴨舌帽的額前「手動遮陽」，自己則微微傾身向前、右手拿著飲料，眼神專注地留意著周遭路況與選民動態。這段短短幾秒的貼心舉動在Threads上迅速傳開，累計湧入超過4萬人按讚與轉發。許多網友紛紛留言笑稱：「別人在拚選票，莊競程在拚放閃」、「這比偶像劇還甜，選戰再累看到這幕都融化了」、「細節見真章，愛妻男人最帥氣」、「墨鏡戴起來，這波狗糧我先乾為敬」，成為選前之夜前夕最暖心的一段插曲。事實上，莊競程曾公開分享，方心慧因免疫系統方面的健康問題，不能曬太久的太陽，所以活動時常讓她待在陰影處，但方心慧也希望能替老公助選，因此親自現身，看得出夫妻倆伉儷情深。