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藍營大咖接力站台 侯友宜、李四川壓軸合體

九合一大選倒數，國民黨新北市長候選人李四川今（27）日晚間舉辦「守護新北，以民為天」選前之夜，活動預計晚間8時正式登場，不過，還不到晚間7時30分，主持人便宣布現場人數已突破3萬人，並帶領台下支持者高喊「海納百川，我們都挺李四川」，選前之夜尚未正式開始，現場氣氛已相當熱烈。李四川選前之夜晚間7時30分展開暖場表演，不少支持者提前抵達會場，主持人更在活動開始前宣布現場人數已達3萬人，並帶領台下民眾高喊「海納百川，我們都挺李四川」，為晚間造勢活動揭開序幕。根據晚會規劃，台北市長蔣萬安將於晚間8時14分登台助講，台中市長盧秀燕則透過影片力挺，民眾黨政策會執行長兼發言人吳皇昇也將到場助講。隨後，前新北市長朱立倫、立法院長韓國瑜將接力登台。晚會重頭戲預計於晚間9時23分登場，李四川將與新北市長侯友宜一同大進場，展現市政傳承意象，現場也安排神秘嘉賓現身，最後由李四川向新北市民懇託，在投票前最後一夜爭取選民支持。