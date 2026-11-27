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明天全台好天氣！清晨北部低溫18度、入夜更冷

▲明天周六投票日天氣穩定，各地多雲到晴，僅東半部地區雲量稍多，可能有零星降雨機會。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周日清晨更冷！東北季風增強低溫探14度

下周一起回暖飆27度！新一波冷空氣估12月才到

▲中央氣象署預估，週末兩天受到東北季風增強影響，北部地區氣溫轉涼，中南部地區日夜溫差大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

投票日好天氣！明（28）日全台天氣多雲到晴，僅花東地區、恆春半島有零星降雨可能，但受到東北季風影響，清晨各地低溫下探18度，北部、宜蘭低溫只有18至19度。中央氣象署表示，週日（29日）亦受東北季風影響，氣溫進一步下降，清晨低溫探至14度，北部、宜花感受偏涼；下周一（30日）起東北季風減弱，各地逐步回暖，中南部高溫達27度，下波冷空氣抵達須等到12月。氣象署指出，週六投票日天氣穩定，各地以多雲到晴的天氣為主，僅迎風面花東地區及恆春半島有短暫降雨機會。但受到東北季風增強影響，各地清晨低溫下探18至22度，其中北部、宜蘭低溫約18至19度、中南部及花東20至22度，早起投票可加件外套保暖。週六白天溫度升高，北部及東半部高溫約22至25度，中南部仍可以來到26至29度，感受舒適溫暖。晚上冷空氣影響逐漸明顯，中部以北及宜蘭低溫降到16至18度，南部及台東19、20度，早晚溫差大。週日亦受東北季風影響，溫度會再進一步下降，北部、宜蘭、花蓮感受偏涼，其他地區早晚天氣亦涼。不過各地水氣偏少，大多呈現多雲到晴的天氣型態，只有花東地區、恆春半島有零星短暫雨。各地清晨低溫預估14度至20度，其中台南以北、宜蘭及花蓮14～17度，高屏及台東18～20度。氣象署指出，下周一東北季風減弱，但因清晨輻射冷卻加成，北部、東北部天氣較冷，其他地區亦較涼，白天起氣溫逐漸回升，各地高溫約23至27度，其中北部及東半部約23～26度，中南部25～27度。下周二至下周五天氣，各地大多晴到多雲，西半部日夜溫差大，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨；至於是否還有新一波冷空氣南下，預估需等到12月上旬至中旬前後，仍需持續觀察。