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▲網友感嘆同志平權之路還很漫長，蔡康永拿經典小說兼電影《魔戒》劇情安撫原PO。（圖／翻攝自Threads）

蔡康永早前先後現身藍綠台北市長候選人蔣萬安、沈伯洋的造勢活動，此後一舉一動都被外界聯想帶有政治味，九合一大選前投票前一晚，有網友發文感嘆同志平權之路還很漫長，對此，蔡康永拿經典小說兼電影《魔戒》劇情比喻，指出哈比人莫名扛起「最靠北」的任務，接著巫師、精靈、矮人和人類全部豁出去跟他一起扛，以回應該名網友的擔憂。今晚稍早，一名網友發文寫道「不知道康永哥知不知道同志又被別人當作可以造謠以及歧視的素材了，看來這條路還很漫長」，貼文發布不久，「釣出」蔡康永本人回覆：「你有看《魔戒》嗎？個性溫和沒本事的哈比人，莫名扛起最靠北的任務，然後，巫師、精靈、矮人、人類全部豁出去跟他一起扛。」許多網友看了蔡康永的回應紛紛表示：「我們可以承受最靠北的任務，只要能摧毀魔戒」、「一下『吃屎』，一下『靠北』，這些很直接的用詞讓人更喜歡康永哥了」、「我不是同志，但我們一起扛」、「現在知道為什麼沒有藝人朋友願意公開支持你了」、「康永哥，我們一起走向更遠的地方！」蔡康永日前再度發表心靈雞湯文，由於時間點緊接在沈伯洋宣布取消實體「選前之夜」之後，文中「菜」、「桌子」、「吃屎」等隱喻被外界普遍解讀為對選戰局勢的嘲諷，引發眾人熱議，雖然他隨後刪文，但每一篇發文還是受到高度關注，甚至引來作家柯志遠、美食家陳鴻批判。