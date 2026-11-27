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▲指定門市購買指定「瘋狂爆蒜套餐」，即可獲得2包德恩奈深層潔淨漱口水隨身包。（圖／翻攝畫面）

鹽酥雞加爆蒜還附漱口水！近期知名鹽酥雞品牌「師園鹽酥雞」與口腔清潔品牌「德恩奈」跨界合作，推出爆蒜餐點搭配漱口水的組合，形成「盡情吃蒜、飯後清新」的有趣反差。主打「盡情吃蒜、飯後清新」。就有網友在社群平台分享購買經驗，照片中除了鋪滿餐點的大量蒜末，還有隨餐附贈的德恩奈深層潔淨漱口水隨身包，讓這個意想不到的搭配成為討論焦點。相關貼文也引起不少蒜頭愛好者共鳴，有網友表示「每次都不好意思請店家多幫我加一點蒜，這套餐簡直I人福音」、「終於有人懂鹽酥雞要加爆蒜」，還有人笑說「真的超級蒜，馬上想用德恩奈漱口」。而對於這次跨品牌合作，也有網友驚呼「這贈品很可以」。師園鹽酥雞此次攜手德恩奈推出限時聯名活動，自即日起至2027年1月8日，於西門店、師大店及板橋店購買指定「瘋狂爆蒜套餐」，即可獲得2包德恩奈深層潔淨漱口水隨身包，每包容量12ml。活動期間贈品數量有限，送完為止，想嚐鮮的民眾可把握機會前往上述三間門市購買。