民進黨新北市長候選人蘇巧慧今（27）日於板橋第二體育場舉辦選前之夜，邀請知名歌手黃妃與王彩樺暖場，主角蘇巧慧與超級助講員賴清德、蔡英文都未上台，主辦單位已經喊出現場突破3萬人。 我是廣告 請繼續往下閱讀 選前進入倒數階段，蘇巧慧今晚在板橋第二體育場舉辦「新時代 新市長！蘇巧慧選前之夜 」，開場先是邀請黃妃與王彩樺暖場，後續除安排區域立委致詞外，總統賴清德與前總統蔡英文也將分別到場開講。 賴清德、蔡英文還沒上台，蘇巧慧也尚未現身，晚間7時許，主辦單位喊出現場突破3萬人，支持者陸續湧入板二體育場，更坐滿看台區。 更多「六都市長選情」相關新聞。 相關新聞 北上助攻蘇巧慧！陳其邁帶BTS套餐、狂噴「有票噴霧」蔣萬安選前之夜／侯友宜感性「只有我能卸任」 李四川罕見辣嗆李四川選前之夜／活動還沒開始就湧3萬人！全場高喊「海納百川」沈伯洋看清楚！蔣萬安選前之夜不藏了 空拍圖震撼「擠到景福門」 陳威叡編輯記者從業邁入第15年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...作品集 蘇巧慧賴清德蔡英文黃妃王彩樺板橋第二體育場選前之夜