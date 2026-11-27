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民進黨新北市長候選人蘇巧慧今（27）日於板橋第二體育場舉辦選前之夜，邀請知名歌手黃妃與王彩樺暖場，主角蘇巧慧與超級助講員賴清德、蔡英文都未上台，主辦單位已經喊出現場突破3萬人。選前進入倒數階段，蘇巧慧今晚在板橋第二體育場舉辦「新時代 新市長！蘇巧慧選前之夜 」，開場先是邀請黃妃與王彩樺暖場，後續除安排區域立委致詞外，總統賴清德與前總統蔡英文也將分別到場開講。賴清德、蔡英文還沒上台，蘇巧慧也尚未現身，晚間7時許，主辦單位喊出現場突破3萬人，支持者陸續湧入板二體育場，更坐滿看台區。